Aus Buell wird Fuell

Flow-1 ab 2019, Fluid-1 ab 2021

In der ersten offiziellen Pressemitteilung von Fuell wurden zudem bereits einige weitere Details über die beiden neuen Bikes veröffentlicht. So soll der Marktstart des Elektro-Bikes Fuell Fluid-1 bereits in diesem Jahr erfolgen. Das Elektro-Motorrad Fuell Flow-1 soll 2021 folgen. Beide Modelle sollen sich insbesonders für den Einsatz in der Stadt eignen. Die Fuell Fluid-1 soll es in Zukunft in zwei verschiedenen Konfigurationen geben. Die Einsteiger-Variante, die von den Firmengründern mit einem 125er-Modell verglichen wird, soll dabei 15 PS leisten. Zudem soll es eine weitere Version mit einem stärkeren Elektro-Motor geben, der 47 PS leisten und damit A2-tauglich sein soll.