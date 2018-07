Noch nie war eine serienmäßge Schwalbe so schnell. Satte 90 km/h gibt Govecs für das neue Leichtkraftrad an. Das äußere Erscheinungsbild der „schnellen“ Schwalbe vom Typ L3e ist identisch geblieben. Die maximale Motorleistung hingegen hat sich auf 8 kW verdoppelt, sodass die 135 Kilogramm schwere Schwalbe im Boost-Modus von Null auf 50 km/h in 3,8 Sekunden beschleunigen kann.

90 Kilometer Reichweite

Der komplett überarbeitete Antriebsstrang entstand in Zusammenarbeit mit Bosch. Mit den zwei Lithium-Ionen-Akkus, ebenfalls von Bosch, mit einer Gesamtkapazität von 4,8 kWh soll eine Reichweite von 90 Kilometern drin sein. Für eine vollständige Ladung der Energiespeicher gibt Govecs fünf Stunden an. 50 % der Kapazität können per Schnellladung in einer Stunde und 45 Minuten gebunkert werden.