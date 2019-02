Sonderlack und Echtgold

Im Gegenzug erhält der Kunde eine Roadmaster mit einer exklusiven Lackierung in der Farbkombination Wildfire Red Candy/Black Crystal mit Applikationen in 24 Karat Gold. Die aufwändige Mehrschichtlackierung wird in 30 Stunden von Hand aufgetragen.

Dazu gibt es eine 600 Watt starke Audioanlage mit Lautsprechern in der Verkleidung, den Seitenkoffern und dem Topcase, die doppelt so laut spielen können soll wie die Standardanlage. Weitere Features sind Leder-Armstützen für den Sozius, neue Trittbretter für Fahrer und Beifahrer, ein speziell gestaltetes Cockpit, Aluminium-Rückspiegel und verchromte Bügel an den Kotflügeln. Was ebenfalls bleibt ist die Vollausstattung der Roadmaster.

Unverändert bleibt der 1,8 Liter große V2 mit 87 PS und 150 Nm Drehmoment sowie Zylinderabschaltung und verschiedenen Fahrmodi.