Italjet Dragster auf der EICMA

Mit bis zu 20 PS

Auf der EICMA 2018 knüpfen die Italiener jetzt an ihre Vergangehneit an und stellen den neuen Italjet Dragster vor. Der tritt wieder mit einem Gitterrohrrahmen sowie mit einer Achsschenkellenkung an. Insgesamt wirkt die Neukonstruktion noch luftiger, technischer und sportlicher als das Ur-Modell, bei dem sich der neue Dragster designtechnisch eng anlehnt.

Zu haben sein wird der neue Dragster wahlweise mit einem 125er Viertakter oder einem 200er. Das Basisaggregat leistet 15 PS und 12,5 Nm, die 200er Version kommt auf 20 PS und 17 Nm. Die Kraftübertragung erfolgt immer über ein CVT-Getriebe und einen Riemenantrieb.