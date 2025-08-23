Schönere Boxer aus Frankreich: Sondermodelle von BMW, die es bei uns nicht gibt

Frankreich hat die schöneren BMWs. Allerdings nicht in Serie, sondern als Sondermodelle. Regelmäßig bietet BMW Frankreich eine Limited Edition eines oder mehrerer aktueller Modelle an. Komponiert aus Werkszubehör oder Sonderausstattung und einem exklusiven Lackschema. MOTORRAD zeigt 6 BMWs, die es bei uns leider nicht gibt.

Nicht nur in Frankreich Doch nicht nur BMW Frankreich zeigt sich bei Sondermodellen agiler als Deutschland. Suzuki geht diesen Weg in Frankreich und Italien ebenfalls und bietet immer wieder Editionen aus dem aktuellen Portfolio an. Und im Falle einer französischen R 1250 GS zogen selbst Belgien und die Niederlande nach. Die Nachfrage in Deutschland wurde bisher immer nur beantwortet als "Einzelmaßnahme der nationalen Gesellschaften". Schade, denn das ein oder andere Modell stünde BMW-Fans in Deutschland ebenfalls ausgezeichnet.

6 Sondermodelle von BMW Frankreich M-Look für die F 900 R und XR Ein interessanter Gedanke von BMW Frankreich waren die beiden Sondermodelle der BMW F 900 R und F 900 XR im Look der M 1000 R und M 1000 XR. Als Sport Edition bot BMW die Modelle an. Zum Einsatz kam eine Mischung aus Sonderausstattung wie den Paketen Dynamik und Komfort, Teilen vom Aftermarket und einem Dekor-Set in M-Optik als Aufkleber. Letzteres ergab im Grunde nur mit der schwarzen Lackierung den gewünschten Effekt eines M-Modells. Die Preise lagen im direkten Vergleich gut 2.000 Euro über einer entsprechend ausgestatteten F 900 R oder F 900 XR.

R 1300 GS und F 900 GS als Dark Edition Jüngstes Werk von BMW Frankreich sind die Dark Edition-Modelle der BMW R 1300 GS und F 900 GS. Wobei die Dark Edition rein auf den Preisvorteil von weit über 2.000 Euro je Modell setzt. Optisch nutzt BMW Frankreich die Triple Black der R 1300 GS mit nachträglich schwarz gehaltenen Speichen der optionalen Kreuzspeichenräder. Und bei der F 900 GS mit einem Endtopf von Akrapovic sowie roten Akzenten auf der Rally-Sitzbank als Sonderausstattung.

BMW R 12 Julie Wood Anfang 2025 zeigte BMW Frankreich ein Sondermodell der R 12. Und wahrscheinlich ist es richtig, diese R 12 nur in Frankreich anzubieten, denn die Hommage an die Comic-Heldin Julie Woods aus den 1970er ist doch sehr speziell, in Deutschland ist der Charakter kaum bekannt. Die BMW R12 Julie Woods fällt insbesondere durch die mehrfarbige Sonderlackierung auf, die an die Trikolore erinnert. Nur eben in glitzerndem Silber anstatt Weiß. Mit Vollausstattung gibt es die BMW R 12 Julie Wood zum stolzen Preis von 21.400 Euro.