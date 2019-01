KTM RC 390 Erlkönig

Aufgrund der Euro5-Norm wird es einige Anpassungen am Motor geben.

Der in Österreich auf ersten Testfahrten erwischte Erlkönig deutet bereits die wichtigsten Veränderungen an der RC 390 an: Ein neu geformter Lenker soll die Ergonomie verbessern, ein größerer Tank die Reichweite erhöhen und eine größere Einscheibenbremsanlage die Bremspower am Vorderrad verbessern. Zu erkennen ist auch bereits das neue farbige TFT-Display im Cockpit, das ab Jahreswechsel 2019/2020 auch die 390 Adventure als Serienausstattung bekommen wird.

Komplett neu entwickelt wird offensichtlich der Heckrahmen, um zusammen mit einer neuen Sitzbank mehr Sitzkomfort für die Passagiere bieten zu können. An den Hauptrahmen wird nur geringfügig Hand angelegt.