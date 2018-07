Levis Motorcycles war einst in der Nähe von Birmingham angesiedelt und baute zunächst Zweitakt-Motorräder, später kamen auch Viertaktmaschinen dazu. Mit dem zweiten Weltkrieg kam dann das Aus für die Briten. 2016 startete Unternehmer Phil Bevan sein Engagement. Bevan hatte die Idee auf Basis des 2004 für den Sportwagen Connaught Type D GT entwickelten Zweilter-V10-Motor ein Motorrad zu entwickeln. Als Designer konnte er Steve Kirk gewinnen. Der zeichnete einen Cafe Racer mit einem Edelstahlrohrrahmen, einer Gabel nach dem Hossack-Prinzip und einem V6-Motor. Bevan war so von diesem Entwurf begeistert, dass er ihn umsetzen wollte. Kurzerhand kaufte er Connaught um sich die rechte am Motor zu sichern. Im September 2018 soll es dann soweit sein und Levis präsentiert auf dem Goodwood Revival Festival den V6 Cafe Racer