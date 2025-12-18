Neue Retro-Ducati kommt: Ducati Formula 73 zur 100-Jahre-Feier

Im Jahr 2026 wird Ducati 100-jähriges Jubiläum feiern. Im Hintergrund laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren, und ein neues Retro-Modell gehört wohl auch dazu: die Ducati Formula 73.

Neue Ducati Formula 73 amtlich angemeldet Ende des Jahres 2025 erschien die amtliche Anmeldung der neuen Ducati Formula 73, zuerst beim California Air Resources Board (CARB). Mit zwei Einträgen, der zweite mit einem T versehen – wohl für die optionale Produktion im thailändischen Werk.

CGI/GPone.com So stellen unsere italienischen Kollegen von GPone.com sich die neue Ducati Formula 73 vor.

Motor mit 803 Kubik – der luft-ölgekühlte Desmo-Twin Komplette technische Daten zur neuen Ducati Formula 73 liegen zwar bisher nicht vor, doch eine wesentliche Zahl ist dem kalifornischen CARB-Dokument zu entnehmen: 803. Dieser Hubraum in Kubik weist eindeutig auf den nach wie vor luft-ölgekühlten Desmo-Twin hin, der aktuell noch bei den Scrambler-Modellen zum Einsatz kommt.

73 PS stehen Euro-5+-konform parat Wohl auf die neue Ducati Formula 73 übertragbare, aktuelle und Euro-5+-konforme Motor-Eckdaten sind neben den 803 Kubik die 73 PS (53,5 kW) Spitzenleistung bei 8.250/min sowie die 65 Nm maximales Drehmoment.

Ducati 803 Kubik für die neue Ducati Formula 73: der nach wie vor luft-ölgekühlte V2-Motor mit Desmodromik und 2 Ventilen pro Zylinder. Euro-5+-konform mit 73 PS Spitzenleistung.

Echt Retro: Desmodromik und 2 Ventile pro Zylinder Mit diesem betagten V2-Motor samt markentypischer Desmodromik, 2 Ventilen pro Zylinder und Kühlrippen kann es sich bei der neuen Ducati Formula 73 nur um ein Retro-Modell handeln. Zudem weist die Modellbezeichnung explizit darauf hin: Formula 73 spielt wohl auf sportliche Ducati-Modelle sowie Rennsport-Erfolge in den 1970er-Jahren an.

Fahrwerk wohl auch auf Scrambler-Basis Inwieweit die neue Ducati Formula 73 auch das Fahrwerk von bisherigen Scrambler-Modellen übernimmt, ist bislang unklar. Ebenso das zu erwartende Retro-Design im Detail. Naheliegende historische Vorlagen wären die Ducati 750 Supersport oder die 750 Sport mit Königswellen-Desmo-Twin. Einmal mit, einmal ohne klassisch-rundliche Halbschalenverkleidung – und beide Jahrgang 1973.

Kommt die sportliche Retro-Ducati Formula 73 im Jahr 2026? Preis? Mit Blick auf die betont sportliche Tradition des großen italienischen Motorrad-Herstellers ist eine entsprechende Ausführung der neuen Ducati Formula 73 wahrscheinlich, also mit Halbschalenverkleidung und Lenkstummeln. Möglicherweise als Limited Edition (100 oder 73 Exemplare) für die Ducatisti und Sammler. Wobei die optional angemeldete Produktionsstätte in Thailand eher für unlimitierte Stückzahlen – und einen nicht allzu stolzen Preis – spricht. Die Scrambler-Preisliste beginnt aktuell noch bei knapp unter 10.000 Euro (Icon Dark, 9.990 Euro).