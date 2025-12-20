5 neue Bobber mit V-Motor: Gegen diese Bikes tritt die neue Phelon & Moore Panther an

Cruiser, Chopper und Bobber, mit Reihentwin bis 700 Kubik sind zwar nett, doch ein V2 ist für diese Bikes die erste Wahl. Die neue Panther C von Phelon & Moore scheint einzigartig, doch im Umfeld gibt es einige interessante Optionen, die es sogar schon bei Händlern zu kaufen gibt.

5 neue Bobber mit V2 und V4 für 2026 Im Harley-Style: Phelon & Moore Panther C Das C in der neuen Phelon & Moore Panther C steht für Classic. Optisch eine 1990er-Harley mit 16-Zoll-Rädern und Reifen in 130/90 vorn und 180/70 hinten. Im ebenfalls klassischen Doppelschleifenrahmen mit Käfigschwinge steht ein neuer V2 mit Wasserkühlung, obenliegender Nockenwelle und 573 Kubik.

Der V2 leistet 54 PS bei 8.500/min und drückt 48,5 Nm bei 6.500 Touren. Die Ausstattung ist bis auf das obligatorische ABS und ein großes, rundes TFT mit Connectivity und Kamera überschaubar, das Gewicht mit 249 Kilo hingegen nicht. Wo, wann und wie die Panther C zu haben ist, ist bisher nicht bekannt.

V4 mit 68 PS für 7.999 Euro: QJMotor SRV 600 V QJMotor adressiert das Thema Bobber der Mittelklasse mit der SRV 600. Mit starken 68 PS und 54 Nm aus 561 Kubik bei nur 219 Kilo – das klingt nicht nach Bobber oder Cruiser. Und doch sprechen die Reifen in 130/90-16 vorn und 180/65-16 hinten eine klare Sprache.

Das Besondere an der SRV 600 ist ihr Motor, denn QJ setzt auf einen V4. Entsprechend hoch sind die Drehzahlen von 8.000/min für das maximale Drehmoment sowie 10.500/min für die Spitzenleistung. Interessant neben der modernen Linie ist der Preis: ab 7.999 bietet QJ die SRV 600 in Deutschland an.

V4 mit 48 PS und Luftfederung: Benda Dark Flag 500 Ebenfalls auf einen V4 vertraut Benda bei der Dark Flag 500. Aus 496 Kubik entstehen 42 Nm bei 7.300/min und 48 PS bei 9.500/min. Bereift in 130/90-16 vorn und 150/80-16 hinten und mit luftgefedertem Heck samt einstellbarer Höhe wuchtet die Benda allerdings stramme 260 Kilo auf die Waage.

Optisch ist die Benda Dark Flag 500 eine adrette Mischung aus Victory Octane und Indian Scout. In Deutschland ist sie für 8.999 Euro zu haben.

Federleichter V2: Benda Chinchilla 500 Nur 215 Kilo fahrfertig soll die Benda Chinchilla 500 wiegen. Damit stehen die Chancen gut, die 48 PS bei 9.000/min und 42 Nm bei 7.200/min auf ihren Reifen in 150/80-16 vorn und 180/65-16 recht agil bewegen zu können. Zu haben mit betont klassischem Design und schönen Rundungen in Deutschland ab 6.999 Euro.

Großer V2 mit großem Namen: Voge CU 625 Zwar hat die Voge CU 625 den größten V2 in diesem Vergleich, doch der Modellname flunkert leicht: Der V2 misst "nur" 578 Kubik, leistet dafür starke 60 PS bei 8.500/min und drückt 61 Nm bei 5.500/min. Die Reifen messen 130/90-16 vorn und 150/80-16 hinten.

Gut ausgestattet, mit ABS, Traktionskontrolle, Reifendruckkontrollsystem und mit knapp über 200 Kilo nicht zu schwer. Problem: Bisher bietet Voge die CU 625 nicht in Deutschland an.