Mit der Norton V4 RR haben die Briten um Norton-Eigner Stuart Garner schon ein heißes Superbike am Start, allerdings auch ein sehr exklusives. Garner will aber auch in den Volumenmarkt einsteigen und hat für Norton einen Reihenzweizylinder entwickeln lassen. Der feiert jetzt in den neu vorgestellten Norton Atlas-Modellen Premiere.