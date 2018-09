Sie ist um einiges größer, als es die Fotos vermuten lassen. Und bequemer. Das obere Aluminium-Rohr ist nur mit einem puristisch anmutenden Sitzkissen ausgestattet, das seinen Zweck aber gut erfüllt. Die ersten 100 Stück sollen als Einsitzer anrollen, die Komponenten werden aber so gewählt, dass eine Zulassung als Zweisitzer aber auch ohne weiteres möglich sein soll. Die Reichweite beträgt laut des Entwicklers, je nach Fahrmodi, 60 bis 80 Kilometer, wer bremst führt Energie zurück, rekuperiert also.

4 kW Moped-Klasse, 6kW A1-Klasse Der Fahrer kann per Smartphone einstellen, ob er im Eco-Modus fährt (2 kW), mit 3, 4 oder - bei der Leichtkraftred-Version - mit 6 kW. Bis 4 kW reicht der Autoführerschein, der die Klasse AM mit einschließt, dann ist die Pocket Rocket bei 45 km/h abgeregelt. Darüber fällt die Pocket Rocket in die Klasse der 125er, der Fahrer benötigt also mindestens den Führerschein der Klasse A1 und kann dann die Maximalgeschwindigkeit von 80 km/h ausfahren. Für die 6 kW starke Stadtrakete werden 6.500 Euro aufgerufen, die 50er-Klasse (bis 4 kW) ist bei 5.200 Euro eingepreist. Alles andere als günstig. Zum Vergleich: Ein Unu E-Roller mit 3 kW Leistung kostet knapp 3.000 Euro und stellt 50 Kilometer Reichweite bereit. Ist aber auch 17 Kilo schwerer und schaut, wie viele E-Zweiräder auf dem Markt, eben aus wie ein Roller. Ebenfalls ein nicht unwesentlicher Kostenfaktor: Sol Motors produziert nicht in China sondern in Deutschland.

„Optisch hat mich kein Elektro-Zweirad auf dem Markt gereizt. Deshalb habe ich mein eigenes entworfen.“, sagt Manuel Messmer, Produktdesigner und Urheber der Pocket Rocket. Er fuhr selbst viel Motorrad, in den Stadtverkehr gehört das klassische Verbrennerkonzept für ihn aber nicht mehr. „Aber selbst wenn jeder Tesla fährt, haben wir trotzdem noch Stau in der Stadt.“ Ein neues Fahrzeugkonzept musste her. Eines das die Gestaltungsfreiheit der neuen Technik ausnutzt. „Wir wollten nicht einfach dort den Akku platzieren, wo normalerweise der Verbrenner sitzt. Deshalb ist das große V im Rahmen leer geblieben.“

55 Kilo, 150 Nm max. Drehmoment Der Akku sitzt im oberen Rohr. Am Serienfahrzeug wird es im vorderen Bereich des Rohrs ein Zündschloss geben. Wird der Schlüssel überdreht, soll das Rücklicht zur Seite klappen und so der Akku bei Bedarf einerseits entnehmbar, andererseits gegen Diebstahl geschützt sein. Der ist übrigens an einer haushaltsüblichen Steckdose zu laden. Apropos Rücklicht: das ist neben der auffälligen Rahmenkonstruktion ein weiterer Hingucker. Wenn der Pilot die Rakete hochfährt, blinken die LED nach und nach auf, bis der Lichtkranz komplett rot leuchtet (siehe Video).

Die Prototypen fahren derzeit noch mit einem Smartphone im Cockpit herum, die Serienversion wird einen puristischen Tacho bekommen. Die Rakete ist nun fahrbereit. Die Autorin noch nicht ganz. Die Fußrasten sind starr? „Ja, das Serienfahrzeug wird aber einklappbare Rasten haben.“ Und einen kleinen Tacho. Der TÜV akzeptiert Smartphones als alleiniges Instrument nur dann, wenn der Hersteller, also beispielsweise Apple, eine Ausfallgarantie gibt. Das ist natürlich nicht der Fall. Wir rollen vom Hof. Der Gasgriff hat ein klein wenig Spiel, an der Ampel lassen wir mit der Rakete trotzdem alle stehen. Netter Nebeneffekt: Fußgänger bleiben stehen und schauen uns hinterher, Fahrradfahrer nicken anerkennend, Autofahrer runzeln fragend die Stirn. So lange die noch überlegen, welch schmales Gefährt sich hier in die erste Reihe gedrängelt hat, flitzen wir schon um die nächste Ecke! Das geht richtig gut und macht großen Spaß. Kein Wunder, bei 150 Nm maximalem Drehmoment. Vor allem weil die Pocket Rocket so schön leicht ist: 55 Kilogramm mit Akku! Die Reifen vermitteln satte Straßenlage, die Sitzposition ist angenehm, das Fahrwerk für Gullideckel und andere Fahrbahnunebenheiten in der Stadt absolut tauglich. Die Bremsen verzögern annehmbar, werden aber noch durch hochwertigere Komponenten namhafter Hersteller getauscht. So auch die Akkus.

INTERMOT und Crowdfunding-Kampagne In Serie wird die Pocket Rocket auch mit zwei Rückspiegeln kommen. Dafür werden die beiden Blinkerschalter zusammengefasst. Die symmetrische Verteilung der Knöpfe macht optisch zwar mehr her – pro Seite je einen für den Blinker plus Hupe links sowie Fernlicht rechts. Aber mit der Gashand noch zusätzlich Knöpfe drücken fühlt sich nicht optimal an. Die Stadtrakete jedoch durch die Autokolonne zu zirkeln, ist so einfach wie Fahrradfahren. Sie ist schön schmal, super wendig und die Power einfach zu dosieren. Noch dazu sieht die Mattschwarze Lackierung richtig schick aus. Und wer an der Ampel abgezogen wird (alle!), bekommt zum Trost einen Blick auf das schöne Hinterteil der Pocket Rocket. Wer die Pocket Rocket auf der INTERMOT begutachten möchte, der besucht einfach Sol Motors in Halle 10.1 am Stand F 090. Link zur Crowdfunding-Kampagne

Daten: Sol Motors Pocket Rocket Prototyp Leistung: 4 oder 6 kW – per Smartphone drosselbar

Reichweite: 60 – 80 km

Max. Drehmoment: 150 Nm

Max. Geschwindigkeit: 80 km/h

Gewicht mit Batterie: 55 Kilogramm

Maße: 172 x 73 x 118 cm

Sitzhöhe: 82 Zentimeter

Führerscheinklasse: AM für bis zu 4 kW; A1 für 6 kW

Preis: 5.200 Euro für die 4 kW-Version, 6.500 für die 6 kW-Version