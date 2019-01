NCR hat viele leckere Ducatis gebaut, unter anderem die, mit der Mike Hailwood seinen legendären Isle of Man-Erfolg errungen hat. Ein Teil der NCR-Erfolgsgeschichte war neben Giorgio Nepoti und Rizzi auch Rino Caracchi. Und an eben diesen will die Bike-Schmiede Stile Italiano aus dem Friaul mit der auf der Verona Bike Show vorgestellten Rino Caracchi Tribute erinnern.