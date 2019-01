Sun Mountain Finn Scooter

Wer glaubt beim Golf gehe es nur darum, mit möglichst wenig Schlägen alle 18 Löcher zu spielen, der täuscht sich. Von großer Bedeutung ist es auch, die komplette Runde möglichst schnell zu bewältigen, denn mit der gesparten Zeit lässt sich noch ein Geschäftstermin einschieben oder noch eine Runde spielen. Und genau hier setzt Sun Mountain Motor Sports mit dem Finn Cycle an, mit dem zwei 18-Loch-Runden in unter zwei Stunden machbar sein sollen.

Vorgestellt wurde der Finn Cycle-Elektroscooter jetzt auf der PGA Merchandise Show in Orlando, Florida. Ab sofort soll der Scooter auch bestellbar sein. Sun Mountain möchte ihn vorrangig Golfplatz-Betreibern anbieten, die ihn dann an ihre Mitglieder vermieten.

Der Finn Cycle trägt zwischen den Holmen seiner Telegabel ein großes Speichenrad mit stark profilierten Reifen und einer hydraulisch angesteuerten Scheibenbremse. Unten im tiefgezogenen Stahlrohrrahmen sitzt die Lithium-Ionen-Batterie, direkt dahinter der an die Schwinge angeflanschte Elektromotor. Die Hinterradschwinge stützt sich über ein Zentralfederbein am Rahmen ab und nimmt einen kleinen Ballonreifen sowie eine Scheibenbremse zwischen ihre Holme. Den Endantrieb übernimmt eine Kette. Das klassische Golfbag findet seinen Platz auf einem Halter, der entlang des Rahmenhauptrohrs montiert ist.

36-Loch-Reichweite

Als Reichweite geben die Entwickler - typisch Golfer - 36 Löcher an, dann muss die 1.000 Wh große Batterie wieder an die Ladesteckdose. Zu den Komfortfeatures zählt eigentlich nur ein großer, bequemer Sattel. Originell: An der Spitze des Seitenständers sorgt ein Golfball dafür, dass sich der Ständer nicht ins Grün bohrt.

Eien Preis für den Golf-Platz-Elektrosprinter hat der Hersteller bislang noch nicht genannt.