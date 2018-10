KTM 300 EXC (P 14), BMW R 1200 RS (P 19) und BMW R nineT (P 20) steigen im September 2018 frisch in die Top 20 der Motorrad-Neuzulassungen auf. Dafür müssen Suzuki GSX 750 S, Harley-Davidson Fat Bob und BMW R 1200 R weichen.

4 KTM in den Top 10

Und dann folgt die geballte Kraft der Orangenen: KTM 790 Duke auf Platz 7, 1290 Super Adventure auf Platz 8, 390 Duke auf Platz 9 und 1290 Super Duke R auf Platz 10. Zusammen mit der KTM 300 EXC auf Platz 14 kommt KTM im Top 20-Ranking auf insgesamt 571 Motorrad-Neuzulassungen und fünf Modelle.

Auf fünf Modelle kommt auch BMW: R 1200 GS, S 1000 XR, S 1000 R, R 1200 RS und R nineT Scrambler sind in den Top 20 vertreten, die R 1200 GS allerdings als einzige in den Top 10. Die absolute Stückzahl, mit der die Bayern in den Top 20 vertreten sind liegt vor allem dank der großen GS bei 769 Einheiten und damit deutlich über der der KTMs.

Noch mal richtig knapp geht es bei den Platzierungen 11 bis 18 zu: Die BMW S 1000 XR liegt nur um zwei Modelle vor der Suzuki SV 650. Nur ein Exemplar dahinter steht die MT-09, die wiederum auch nur eine einzige Zulassung von der 300 EXC trennt. So geht es im Abstand von ein bis zwei Zulassungen runter bis auf Rang 18.

Die Tabelle gibt euch einen kompletten Überblick über die Top 20 der Motorrad-Neuzulassungen und auch die kumulierten Zahlen. In der Bildergalerie erfahrt ihr zusätzlich, wie viel Prozent der kumulierten Neuzulassungen gewerbliche und private Zulassungen sind.