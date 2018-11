Die Diamond Edition der Triumph Bonneville T120 ist auf 900 Stück limitiert. Sie rollt mit zahlreichen Chromteilen sowie einer Sitzbank mit weißem Kederband an. Sie macht mit ihrem Look auf 1950er und 60er Jahre – passend zum 60. Jubiläum der Bonneville. Der Tank ist in „Snowdonia White“, also Weiß, lackiert, während der Union Jack darauf in Aluminium Silber glänzt. Das Bonneville T120 Diamond-Logo blitzt auf den Seitendeckeln, das 4-Bar-Tankemblem ist verchromt, so auch der Motordeckel, die Abzeichen und der Kettenschutz.