Ursprünglich wurde die Triumph Street Scrambler bereits 2016 vorgestellt. Damals erkannten viele Fans des Spielfilms Jurassic World das Scrambler-Modell von Triumph wieder, das im Action-Film einen großen Auftritt hatte. Nachdem sich Triumph dazu entschied, einige im Film verwendete Exemplare über eine Auktion zu versteigern, folgte im Herbst dann die Präsentation eines passenden Serienmodells auf der EICMA in Mailand. Nun, knapp zwei Jahre später, präsentiert Triumph eine gründlich überarbeitete Version der Scrambler auf der INTERMOT 2018 in Köln, die das legendäre Erbe von Modellen wie der T 120 TT oder TR 6C fortführen soll.

Das größte Update dürfte den Motor betreffen, der im Vergleich zum Vorgänger im Modelljahr 2019 nun mit 10 PS mehr an den Start geht. Der Zweizylinder-Motor mit 900 cm³ leistet somit 65 PS bei 7.500/min und 80 Nm bei 3.800/min. Triumph spendet der Scrambler unter anderem neue Nockenwellendeckel aus Magnesium, eine neue und nun leichtere Kurbelwelle, einen neuen Kupplungsdeckel und eine leichtere Kupplung. Mit dabei ist nach wie vor ein Ride-by-Wire-System. Neu mit dazu kommen die beiden Fahrmodi „Road“ und „Rain“. ABS und die Traktionskontrolle sind weiterhin abschaltbar.

Triumph spendiert der Street Scrambler im Modelljahr 2019 jede Menge Updates.

Ebenfalls neu mit dabei sind Vierkolben-Bremssättel von Brembo, die die Bremsleistung weiter verbessern sollen. 19-Zoll-Speichenräder, der breite Lenker und die zentral montierten Fußrasten sollen die Scrambler für den Betrieb auf dem Gelände flott machen. Bei den Reifen entschied sich das britische Traditionsunternehmen übrigens für den Tourance von Metzeler. Auch am Design hat Triumph Hand angelegt. So wurde die Sitzbank neu gezeichnet. In der Vorderradgabel soll ein neues Cartridge-System mit 120 Millimetern Federweg für ein noch besseres Handling und eine verbesserte Balance sorgen. Auch die Instrumente wurden nochmals überarbeitet. Zudem hat sich Triumph dafür entschieden, das Scrambler-Logo neu zu designen.