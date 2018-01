Wie bei den RC-Modellen üblich, werden die MV Agusta F3 675 RC und die MV Agusta F3 800 RC auch im Modelljahr 2018 nur in einer limitierten Stückzahl erhältlich sein. 250 Stück wird es je Modellvariante geben. Preislich liegen die beiden Modelle nicht weit auseinander. Die 675 RC wird für 18.990 Euro (zzgl. Nebenkosten) zu haben sein. Für die 800er-Variante müssen Interessenten 20.990 Euro (zzgl. Nebenkosten) hinblättern. Wer ein Exemplar zukünftig sein Eigen nennen möchte, sollte also nicht allzulange warten. Ob MV Agusta auch die Basisvarianten der F3 anpassen wird, ist bisher nicht bekannt. Wünschenswert wäre es jedenfalls.

Auch ansonsten spendiert MV Agusta den beiden neuen 2018er-F3-Modellen feinste Komponenten, die sich am Supersport-WM-Bike orientieren. Die Upside-Down-Gabel stammt beispielweise von Marzocchi; die Bremsen von Brembo. Zusätzlich stattet MV die beiden neuen F3-Modelle mit einem neuen Elektronik-Paket aus. Neu sind ein überarbeitetes Ride-by-Wire-System, ABS von Bosch und eine achstufig einstellbare Traktionskontrolle. Auch die Schaltbox wurde überarbeitet und bekam einen Quickshifter spendiert. Zusätzlich haben die MV-Entiwckler Anpassungen am Rahmen und am Design der neuen Bikes vorgenommen.

Neue MV Agusta F4 in den Startlöchern?

Neben den neuen F3-Modellen können sich Fans der Marke zudem auf neue F4-Modelle freuen. Erst kürzlich hatte der Hersteller angekündigt, einen neuen Vierzylinder-Motor zu entwickeln, der in einer noch etwas verschärfteren Version zusätzlich in der Superbike-WM an den Start gehen soll. Die Entwicklung des neuen Vierzylinder-Motors, der übrigens die Euro 4-Norm erfüllen soll, und die zuletzt bestätigte Trennung von AMG soll eine neue Ära in der Firmengeschichte des italienischen Herstellers einläuten.