Schon seit Jahren läuft die Yamaha FJR 1300 mit dem Zusatzkürzel P mit Polizei-Spezifikationen im japanischen Iwata vom Band. Mit an Bord sind dann eine Polizei-Standardfarbe sowie eine Polizeiausrüstung. Diese umfasst unter anderem Heizgriffe, Schutzbügel an der Verkleidung vorne sowie im Bereich der Soziusfußrasten, ein Staufach für die Funkanlage, das den Soziussitz ersetzt, ein höhenverstellbares Fahrersitzpolster, eine ABS-Bremsanlage, Signalhörner in den Spiegeln, ein Bedienmodul am Lenker für Polizeisignaleinrichtungen, einen externen Batterieanschluss, ein höhenverstellbares Windschild sowie Seitenkoffer. Für die darüber hinaus gehenden jeweiligen Länderspezifikationen sorgen dann die nationalen Yamaha-Niederlassungen.