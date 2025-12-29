Das Bike der Zukunft: MOTORRAD sucht den neuen Sporttourer

Enduro, Adventure, Crossover. Die meisten Hersteller konzentrieren sich seit Jahren auf diese Segmente. Klar: Alles, was nach GS riecht und klingt, was hochpreisig verkauft werden kann und wohl nur mit allerlei Zubehör erst fahrbar wird, boomt. Doch MOTORRAD sieht den Sporttourer oder Tourensportler weiterhin als sinnvolles Zweirad-Konzept. Und zwar für alle, die der SUV-isierung des Krads nichts abgewinnen können oder die einfach wissen: Ich will genau das.

Doch wirklich neue Modelle sind seit Jahren Mangelware. Kawasaki pflegt die SX-Reihen mit einfachen Mitteln, und Suzuki kann mit zwar guter, aber doch sehr alter Technik nicht an alte Erfolge anknüpfen. Triumph lässt nach der großen Sprint-Ära das Thema derzeit unbetreut, und Honda zeigt erst 2026 mit der CB 1000 GT wieder Flagge. Wobei die GT eher ein Crossover sein will als das, was eine VTR 1000 F oder CB 1000 F einst waren. Einzig BMW bringt mit den RS-Modellen immer wieder neue Generationen auf den Markt, was primär an der Familien-Technik der Boxer-Baureihe liegen dürfte.

Übrigens Die CB 1000 F ist weiterhin eines der erfolgreichsten Modelle von Honda in Deutschland. Am 1. Januar 2025 waren noch 10.804 Stück angemeldet.

MOTORRAD sucht den neuen Sporttourer der Zukunft "Ich will genau das", ist das Motto von MOTORRAD auf der Suche nach dem Sporttourer der Zukunft. Und ihr dürft wählen: Bis zum 31. Januar 2026 läuft die Abstimmung, und bei mehr als 2.000 Antworten je Umfrage lassen wir einen Entwurf anfertigen.

