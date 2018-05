Die Niken begeistert mit ihrem umglaublichen Vorderrad-Grip.

So fährt die Yamaha Niken

Preisfrage: Ist es die Niken, der Niken oder das Niken? Und was heißt das überhaupt. Ist das wirklich ein Motorrad? Die Antworten: Es heißt die Niken (gesprochen Neiken), das bedeutet „zwei Schwerter“ – und es fährt wie ein Motorrad. In Kurven sogar noch besser.

Keine Frage, es gibt noch viel mehr zu klären an diesem Pfingstwochenende rund um Kitzbühel in den österreichischen Alpen. Aber das ist jetzt einmal die Basis, auf der man kommunizieren kann. Die Niken also – aber was haben sich die Yamaha-Japaner bloß dabei gedacht? Ganz einfach, erklärt James McCombe, im europäischen Headquarter in Amsterdam zuständig für die Produktplanung. Man habe ganz einfach mehr Grip am Vorderrad gesucht. Und den mit einem zweiten Vorderrad gefunden.

Aha, so einfach ist das also? Mehr Gripp am Vorderrad – das wünscht sich doch jeder. Und keine Unsicherheit mehr beim Einlenken. Kein Zaudern und Zagen, einfach Schwupp und hinein in die Ecke. Praktisch wie beim Auto, aber natürlich mit allem, was Motorrad fahren so faszinierend macht. Vor allem natürlich die Schräglage. 45 Grad seien möglich mit der neuen Technik. 45 Grad, bis die Fußrasten schleifen. Soweit kann man abtauchen in die neue Niken-Welt. Und die ist wirklich faszinierend.

Bis dorthin war es allerdings ein langer Weg. Die Yamaha-Entwickler haben Jahre gebraucht, bis sie Abstand, Größe, Vorderradführung und Lenkmechanik soweit hatten, dass es perfekt funktioniert. Unzählige Versuche mit Radgrößen, Lenkgeometrie und Lenkmechanik. Doch nun ist es soweit.

Schon die ersten Meter, die ersten Kurven auf der Niken zeigen: Hey Leute, das ist keine Spinnerei, keine weitere Frage, die niemand gestellt hat, sondern das ist – ja, man muss es so sagen – absolut einmalig. Schon zwei, drei Kurven reichen, um Vertrauen aufzubauen in die neue Technik, den Fahrer spüren zu lassen, dass hier vieles anders ist. Und einiges noch ganz wie früher. Der Impuls zum Beispiel, den die Niken braucht, um sich in die Kurve zu legen, der geht wie schon seit Ewigkeiten vom Fahrer aus. Ein leichter Druck am kurveninneren Lenkerende, Gewichtsverlagerung nach innen, Druck auf der äußeren Fußraste – das kennen wir von jedem anderen Motorrad, da muss sich niemand umgewöhnen. Doch dann, wenn die Niken abtaucht in die ersten schnellen Kehren rund um den Nationalpark Hohe Tauern, dann ist nichts mehr wie es war. Dann liefern die beiden 15-Zöller in der steil angestellten (70 Grad Lenkkopfwinkel) Vorderradführung eine Rückmeldung, die ihresgleichen sucht. „Das hält“ – so die eindeutige Nachricht, ganz unmissverständlich, ganz ohne jeden Zweifel. Noch besser: die Qualität des Untergrunds spielt dabei praktisch keine Rolle. Ganz egal, ob auf gut ausgebauten Schnellstraßen oder auf aufgebrochenen Feldwegen, ob auf Kanaldeckeln und Bitumenstreifen oder in überraschenden Schmelzwasser-Rinnsalen wie hier in Sichtweite des Großglockners. Warum? Weil angesichts von 410 Millimetern Abstand der beiden Räder in der Regel ein Rad auf griffigem Untergrund rollt – und meistens sogar zwei. Das lässt die Niken ihren Fahrer spüren, und zwar umso deutlicher, je schlechter die Wegstrecke ist. Was ein handtellergroßes Stück zusätzlicher Auflagefläche ausmachen kann – man mag es kaum glauben. Aber man fühlt es. Fühlt, wie am 190er Hinterrad auf den glattgerubbelten Asphalt die Traktionskontrolle ihre segensreiche Wirkung entfaltet, während vorne beide Vorderräder zuverlässig den Kurs vorgeben. Praktisch immer. Feinfühlig federn und dämpfen die hinteren der beiden Gabelholme (43 Millimeter) alle Unebenheiten glatt, während die vorderen (41 Millimeter) zielgenau die Richtung bestimmen. Und wird es doch einmal zu rutschig, schiebt die Niken gelassen und gut kontrollierbar über beide Räder. Doch das kommt selten vor.