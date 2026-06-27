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Alt gegen neu: 2016er-Yamaha MT-07 gegen 2025er-MT-07 mit Automatik-Schaltung Y-AMT

Yamaha MT-07 und Yamaha MT-07 Y-AMT im Test
MT-07 alt gegen neu mit Automatik-Schaltung

Bestseller werden für gewöhnlich mit steter, aber ruhiger Hand gepflegt. Zu groß ist die Gefahr, die breite Fan-Basis durch etwaige Experimente zu verstimmen. Das gilt eigentlich auch für die Yamaha MT-07, die trotz Sci-Fi-Getriebe ganz die Alte geblieben ist. Und sich doch ganz anders anfühlt.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 27.06.2026
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Yamaha MT-07, Yamaha MT-07 Y-AMT
Foto: Jörg Künstle

Die erste Yamaha MT-07 war im Rahmen eines Dauertests das erste Motorrad, auf dem mein Hintern aus beruflichen Gründen sehr oft Platz nehmen musste. Und das auch sehr gern tat. Das ging nicht nur mir so, denn seit der Kiellegung 2014 logiert die Maschine als Dauergast weit oben in den Top 10 der deutschen Kraftrad-Zulassungen.

Telepathische Beweglichkeit und unmittelbarer Twin-Punch

Warum? Nun, nehmen wir noch mal Platz auf der zehn Jahre alten Leihgabe unserer Online-Kollegin Dina Ludmann und finden es raus. Das ist kein allzu langes oder kompliziertes Unterfangen, denn die Yamaha MT-07 klatscht dir ihre zwei größten Pfunde spätestens nach der ersten engagierten Richtungsänderung nahezu filterfrei ins Gesicht.

Diese Kombination aus telepathischer ...