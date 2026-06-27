Alt gegen neu: 2016er-Yamaha MT-07 gegen 2025er-MT-07 mit Automatik-Schaltung Y-AMT

Die erste Yamaha MT-07 war im Rahmen eines Dauertests das erste Motorrad, auf dem mein Hintern aus beruflichen Gründen sehr oft Platz nehmen musste. Und das auch sehr gern tat. Das ging nicht nur mir so, denn seit der Kiellegung 2014 logiert die Maschine als Dauergast weit oben in den Top 10 der deutschen Kraftrad-Zulassungen.