Aprilia Tuono V4 Factory Ultra Dark In Schwarz und Gold für 2022

Nach der Aprilia RSV4 Factory erhält auch das entsprechende Naked Bike aus dem Modellprogramm der Italiener für die Saison 2022 eine Ultra Dark-Farbvariante verpasst.

Viel Schwarz und etwas Gold

Die Ultra Dark-Aufmachung entspricht an der Aprilia Tuono V4 Factory den Vorgaben des Supersportlers. Der Grundlack kommt in einem glänzenden Schwarz daher. Darauf setzen einige goldfarbene Elemente Akzente. Im Goldton präsentieren sich so die Unterseiten der Flügelelemente auf dem Höcker sowie alle Aprilia-Logos. Abgerundet wird der Gold-Look mit goldfarbenen Gabelholmen. Die goldfarbenen Schmiedefelgen der RSV4 Factory bekommt die Tuono allerdings nicht.

Neben der neuen Farbvariante Ultra Dark ist die Tuono Factory in der Saison 2022 auch weiter in der Farbversion Aprilia Black zu haben, die zum schwarzen Grundlack viele rote Elemente kombiniert. Preise für die neue Farbkombination nennt Aprilia noch nicht. Die normale Aprilia Black-Version kostet ab 20.990 Euro.

Fazit

Aprilia bietet die Tuono V4 Factory für 2022 in einer neuen schwarz-goldenen Farbkombiation an und nennt diese Ultra Dark. Technisch ändert sich nichts.