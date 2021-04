BMW F 900 R Force Sondermodell von BMW Frankreich

BMW Motorrad Frankreich legt für die F 900 R in der A2-Variante ein Sondermodell auf. Auf "Force" getauft kommt die 95-PS-BMW mit einer Sonderlackierung.

Limitiert auf 300 Stück ist die Force-Edition von BMW Motorrad in Frankreich. Nur dort wird die schick lackierte A2-Version der BMW F 900 R angeboten und auch nur als auf 48 PS drosselbare 95-PS-Version.

Flugzeuglack

Inspiriert ist die F 900 R Force – man beachte das Wortspiel – von den Lackierungen berühmter Fliegerstaffeln. Für die Force wurde das ohnehin als Option erhältliche San Marino Blue von BMW auf die gesamte Karosse lackiert, mit horizontalen Grafiken akzentuiert und mit einem knalligen Gelb ergänzt.

Mehr Ausstattung

BMW Motorrad Frankreich stattet die Force mit der Sitzbankabdeckung, dem Quickshifter, dem Bugspoiler sowie einem Flyscreen aus und ruft inklusive des Sonderlacks 9.790 Euro auf. In Deutschland würde eine vergleichbar ausgestattete BMW F 900 R in Standdardlackierung gut 10.000 Euro kosten. Die Force ist preislich also äußerst attraktiv.

Fazit

Ein Sondermodell nur als A2-Version anzubieten schreibt Fragezeichen aufs Papier. Aber womöglich ist das in Frankreich eine hoch nachgefragte Führerscheinklasse. Außer Frage: Die Sonderlackierung macht aus der F 900 R ein echt schickes Krad. Ausstattungsbereinigt sind die 300 erhältlichen Modelle attraktiv eingepreist.