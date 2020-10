BMW G 310 R (2021) Update auch für die Straßen-Variante

Der neue BMW G 310 R wurde, wie auch die G 310 GS in München entwickelt. Gefertigt werden beide Einsteigermodelle aber weiter bei BMW-Partner TVS in Indien.

Dort wurde jetzt auch die G 310 R für das Modelljahr 2021 enthüllt. Wie beim Schwestermodell setzt die Beleuchtung rundum jetzt auf LED-Technik. So kommen der Scheinwerfer, die Blinker und die Rückleuchte als LED-Licht. Sowohl der Kupplungshebel als auch der Handbremshebel sind jetzt in vier Stufen einstellbar. Wie an der GS sind die Motordeckel von Lichtmaschine, Kupplung und Wasserpumpe in der neuen Farbe Titanium Grey Metallic ausgeführt. Bei der BMW G 310 R tragen zudem die hinteren Fußrastenplatten und die Haltegriffe diese Farbe.

Hier lesen Sie, wie sich die BMW G 310 R im 50.000-km-Dauertest geschlagen hat.

E-Gas und neue Farben

Auf Euro 5 angepasst, aber leistungstechnisch unverändert bleibt der 313 cm³ große Einzylinder. Auf den Haben-Konto stehen weiter 34 PS und 28 Nm. Für den Einsatz in der neuen BMW G 310 R wurde der Motor auf E-Gas ausgerüstet. Eine automatische Leerlaufanhebung beim Anfahren verhindert zudem ein mögliches schlagartiges Absterben des Motors. Ebenfalls neu ist die selbstverstärkende Anti-Hopping-Kupplung mit erheblich reduzierten Bedienkräften am Kupplungshandhebel.

BMW

Zu haben ist die überarbeitete R in den Farben Cosmic Black, Polar White und im "Style Sport" in Limestone Metallic mit roten Felgen und rot lackiertem Rahmen.

Preise wurden noch nicht genannt.Das Schwestermodell GS startet aber bei 6.180 Euro, entsprechend dürfte die R bei rund 6.000 Euro liegen. In den Handel kommt die BMW G 310 R im Frühjahr 2021.