Brabus 1300 R Edition 23 Neuauflage der Edel-Super Duke

Im Februar 2022 überraschte Brabus, die bekannte Pkw-Tuning-Firma aus Bottrop, mit dem ersten Motorrad. In Kooperation mit KTM wurde die Brabus 1300 R auf Basis der 1290 Super Duke R Evo entwickelt. Die veredelte Kleinserie, bestehend aus 77 schwarzen und 77 roten Exemplaren war in nur 2 Minuten restlos reserviert. Trotz des hohen Preises: 39.500 Euro. Das ermunterte Brabus und KTM, daran anzuknüpfen.

Brabus 1300 R Edition 23 – ab 16. Februar 2023

Genau ein Jahr später, im Februar 2023, präsentierten Brabus und KTM die zweite Version und damit die zweite gemeinsame Kleinserie. Preisgünstiger wird die nicht. Im Gegenteil: 42.500 Euro kostet eine Brabus 1300 R Edition 23. Diesmal sollen insgesamt 290 Einheiten aufgebaut werden, 145 in "Superblack" und 145 in "Stealth Gray". Ab 16. Februar 2023 um 15 Uhr mitteleuropäischer Zeit darf das "Luxury Naked Bike" vorbestellt werden, online unter ktm.com, verbunden mit einer Anzahlung in Höhe von 2.500 Euro. Dabei wird auch gleich der ausliefernde Händler aus einer Liste der autorisierten Vertragspartner ausgewählt.

Luxury Naked Bike auf KTM-Basis mit 180 PS

Weiterhin wird das Edel-Bike von Brabus auf der 1290 Super Duke R Evo aufgebaut. Motor und Fahrwerk werden dabei weitgehend unverändert übernommen. Vor allem bedeutet das: 1.301 Kubik, verteilt auf 2 Zylinder in V-Form mit KTM-typischer Spreizung im 75-Grad-Winkel, mit maximal rund 180 PS (132 kW) bei 9.500/min sowie 140 Nm bei 8.000/min. Zudem mit dem "Quickshifter +", Fahrmodi und Assistenzsystemen. Dazu gibt’s hier den kurzen Doppelrohr-Auspuff von Brabus.

Semiaktives Fahrwerk der 1290 Super Duke R Evo

Als Evo bringt die Super Duke ein vielfach einstellbares und semiaktives Fahrwerk mit Upside-down-Telegabel, Einarmschwinge und elektronisch geregelten Top-Komponenten von WP Suspension mit. Ebenso Bremsenkomponenten aus dem oberen Teileregal von Brembo, mit radial angeschraubten Stylema-Monoblock-Vierkolbenzangen vorn. Bei den Rädern handelt es sich um Sonderanfertigungen von Brabus, Typ Monoblock Z aus geschmiedetem Aluminium, in "Black Platinum".

Limited Edition mit reichlich Carbon und Aluminium

Aus CNC-gefrästem Aluminium bestehen die Gabelbrücke, einstellbare Handhebel und Fußrasten sowie Flüssigkeitsbehälter. Aus Carbon statt aus Aluminium werden sämtliche Verkleidungsteile und Abdeckungen gefertigt. Das abgesteppte Sitzpolster ist sogar beheizbar. Weitere Ausstattungsdetails sind Griffheizung, Reifenluftdruckanzeige, Tempomat, automatische Blinkerrückstellung, Lenkerendenspiegel, leichte Lithium-Batterie und Funkschlüsselsystem. Mit allem Drum und Dran kommen laut Brabus und KTM 194 Kilogramm Trockengewicht zusammen – 3 Kilo mehr als bei der 1290 Super Duke R Evo für 22.249 Euro (Stand Februar 2023).

Fazit

Brabus und KTM machen weiter gemeinsame Sache. Vom "Luxury Naked Bike" Brabus 1300 R auf Basis der KTM 1290 Super Duke R Evo gibt es 2023 die zweite Auflage. 145 Exemplare in "Superblack" und 145 Exemplare in "Stealth Gray" rollen an. Luxury-Preis: 42.500 Euro. Ab 16. Februar 2023 um 15 Uhr kann die Brabus 1300 R Edition 23 unter ktm.com vorbestellt werden.