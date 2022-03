CB 1100 R-Bausatz für Honda Grom Umbau-Kit vom japanischen Tuner TTR

Irgendwie erinnert uns das an die Zeiten, als wir als Kinder den Blaumann von Opa, die Krawatte von Papa und den Hut von Oma anzogen – am besten in dieser Kombination. Dazu noch Mamas Lippenstift und ein paar Schuhe, die mindestens 8 Nummern zu groß waren – fertig war das Umbau-Kit "Adult" für uns Knirpse. So ähnlich fühlt sich womöglich die Honda Grom, die mit dem jeweiligen CB 1100 R-Bausatz des japanischen Tuners TTR ein erwachsenes Kleid angezogen bekommt, in das sie nicht mehr reinwachsen wird. Soll sie ja auch nicht. Denn der Oversized-Look gehört sowohl bei dem Naked Bike- als auch beim Sportler-Kit zum Konzept, beziehungsweise ist das Konzept.

"Type R Mini"-Kit für umgerechnet 2.724 Euro

Das Sportler-Kit heißt "Type R Mini" und verwandelt die kleine Honda Grom in eine Mini-CB 1100 R. Die Verkleidung bedeckt das gesamte Bike – auch den Tank und die Sitzbank. Vorder- und Rücklicht wurden für den Umbau neugestaltet. Das Modell "Type R Mini" wird in Japan für rund 350.000 Yen verkauft, was etwa 2.724 Euro entspricht.

Das Naked Bike-Kit ist günstiger – rund 300.000 Yen mit Lackierung und 130.000 Yen ohne Lackierung. Die Änderung bestehen hier aus dem Sitz, der vom Tank bis zum Heck reicht. Der Scheinwerfer des Originals bleibt erhalten und die Honda MSX 125 ist einfach zu erkennen. Trotzdem werden Betrachter mehrmals hingucken, denn die erwachsenen Formen im oberen Teil stören das bekannte Bild und brechen mit der Miniaturerscheinung der MSX.

Japanischen Zeitschriften zufolge sollen die Umbau-Kits demnächst in Japan auf den Markt kommen. Kunden können sie dann bestellen, müssen sie aber selbst an ihre Grom anbauen, was laut dem japanischen Tuner TTR einfach gehen soll.

Fazit

Fahrzeug-Individualisierung gehört in Japan zum guten Ton. Während unsere Köpfe Sätze wie "Wer kauft/braucht so etwas?" noch gar nicht zuende gedacht haben, wurden in Japan bestimmt schon wieder 12 weitere Groms umgebaut.