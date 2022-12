CFMoto 300 CL-X 2023 Neue CFMoto im Retro-Style für A2-Fahrer

Sie liegen im Trend. 300er-Maschinen, um die 30 PS. Ob als luftgekühlte Singles mit viel Chrom, konsequent modern gezeichnete Kräder oder retrograde Konzepte wie die 300 CL-X von CFMoto. Zwischen den Extremen einer 350er Royal Enfield oder dem Feuerzeug Duke 390 steht der Neo-Retro-Flitzer von KTM-Partner CFMoto aus China. Doch wie schon bei der 700 CL-X findet kein Technologietransfer von Mattighofen nach Hangzhou statt. Bereits Anfang 2022 zeigte CFMoto die 250 CL-X, nur für Asien. Auf ihr basiert die 300er-Version, und der könnte der Sprung nach Europa gelingen.

CFMoto 300 CL-X

Wie schon die Naked Bikes NK oder die Supersportler fußt die 300 CL-X auf bekannter Technik. Rohrrahmen aus Stahl, mittragender Einzylinder und Stahlrohrschwinge. Auf das Chassis wird je nach Segment eine eigene Karosse gestülpt. Im Falle der 300 CL-X die leicht scramblereske Karosse, die wir schon von der 700 CL-X kennen. Der Motor ist um 6 auf 78 Millimeter Bohrung vergrößert, was den Hubraum von 249 auf 292 Kubik erhöht und den Unterschied zur sonst baugleichen 250 CL-X ausmacht. Mehr Hubraum erhöht das Drehmoment von 22 Nm bei 7.250 Touren auf 25 Nm bei 7.000/min und die Leistung von 19,5 Kilowatt bei 9.200 /min auf 20,5 Kilowatt oder gut 28 PS bei 8.750 Touren. Der Rest von Rahmen und Fahrwerk bleibt gleich, und das resultiert in übereinstimmenden Geometrie-Werten, Fahrwerkshardware und dem Gewicht von 155 Kilogramm.

Einfaches Fahrwerk der 300er

Das Fahrwerk selbst konstruiert CFMoto aus einer USD-Gabel mit 37 Millimetern Standrohrdurchmesser und einem Zentralfederbein. Beides ohne Einstellmöglichkeiten. Die Räder haben 17 Zoll (ca. 43 Zentimeter) Durchmesser und sind vorn mit einem 110/70er bezogen, hinten setzt CFMoto einen 150/60er-Reifen ein. Gebremst wird die 300 CL-X von zwei Scheibenbremsen und einem ABS. Gleich wie bei der 250er ist der Tankinhalt: 14,5 Liter.

CFMoto 300 CL-X für Europa?

Die 300er würde in den europäischen Markt deutlich besser passen als die 250er. Zwar unterscheiden sich die Beiden kaum in Sachen Leistung, doch in Sachen Abgassicherheit für Euro 5+ und natürlich mit dem Prestige des größeren Motors taugt die 300er-Version für den Export besser.

Fazit

CFMoto erweitert die CL-X-Reihe weiter. Nach der 700er und der 250er kommt die 300er – und die wahrscheinlich auch nach Europa. Sie basiert auf der 250 CL-X und hat eine größere Bohrung, was Hubraum und Leistung leicht erhöht. Wann die 300 CL-X von CFMoto kommt und zu welchem Preis, ist noch nicht klar.