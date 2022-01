Honda CB 300 R Modelljahr 2022 Naked Bike-Update, aber nicht für uns

Mit Euro 5 und neuen Features geht das 300er Naked Bike in die Saison 2022. Zurück ins deutsche Modellprogramm schafft sie es aber (noch) nicht.

Im Modelljahr 2021 war die Honda CB 300 R noch Teil des Portfolios des deutschen Honda-Modellprogramms. Für die Saison 2022 wurde das kleine Naked Bike hierzulande allerdings gestrichen. Dafür dürfen sich andere europäische Länder über eine modellgepflegte Variante der 300er freuen.

Mit Euro 5 und neuer Gabel

Honda Der Einzylinder erfüllt jetzt die Euro 5-Vorgaben.

Damit die Honda CB 300 R weiter über europäische Straßen toben darf, wurde ihr 286 cm³ großer Einzylinder auf Euro-5-Niveau gebracht. Gereicht haben dazu ein größerer Katalysator sowie ein leicht modifizierter Schalldämpfer. Die Leistung bleibt dabei vollständig erhalten. So stehen weiterhin 31 PS und 27,5 Nm Drehmoment zur Verfügung. Dafür muss der Single allerdings höher drehen: Die Spitzenleistung wird jetzt erst bei 9.000 Touren (vorher 8.500/min) und das maximale Drehmoment erst bei 7.750 Touren (vorher 7.500/min) erreicht. Dazu ergänzen die Japaner für die Sechsgang-Schaltung eine neue servounterstütze Anti-Hopping-Kupplung. Nachgelegt wurde auch im Fahrwerksbereich. Das Vorderrad führt jetzt eine 41er-USD-Big-Piston-Gabel, die in den beiden Gabelholmen Federung und Dämpfung trennt und 130 Millimeter Federweg bietet.

Für mehr Sitzkomfort auf der 799 Millimeter hohen Bank soll ein neuer Bezug sorgen. Der zehn Liter große Tank soll weiter für Reichweiten von rund 320 Kilometer sorgen. Im LC-Display wurde im Rahmen der Modellpflege eine Ganganzeige eingepflegt.

Bewährte Technik in neuen Farben

Ansonsten blieb das leer 144 Kilogramm schwere Einsteiger-Bike technisch unverändert. Dafür legt Honda bei der Farbauswahl nach: Zu den bekannten Farben Mat Gunpowder Black Metallic und Candy Chromosphere Red kommen für das Modelljahr 2022 die Farben Pearl Dusk Yellow und Mat Pearl Agile Blue.

Honda Die 300er gibt es jetzt auch in Gelb und in Blau.

Preise nennt Honda noch nicht. Zuletzt wurde die CB 300 R aber je nach Markt für rund 4.900 bis 5.100 Euro angeboten. Wie schon erwähnt, ist die neue CB 300 R in Deutschland im Modelljahr 2022 nicht zu haben, könnte aber für die Saison 2023 zurückkehren.

Fazit

Die CB 300 R ist ein gelungenes Einsteigerbike für alle, die die 48-PS-Grenze nicht voll ausschöpfen wollen. Schade, dass sie nicht mehr offiziell in Deutschland angeboten wird. Interessenten müssen sich so in den Nachbarländern umschauen. 2023 könnte sie aber wieder zurückkommen.