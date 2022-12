Husqvarna Vitpilen 125 Erlkönig Husqvarnas kleiner weißer Pfeil im Flug erwischt

Die Svartpilen 125 fährt seit ihrer Präsentation regelmäßig in den Top 20 der Neuzulassungen. Aktuell, bis Oktober 2022, stehen in Deutschland 652 auf dem Konto Husqvarnas. Bisher war das Straßenangebot der KTM-Schwester auf den leichtstolligen Scrambler für die Führerscheinklasse A1 oder B196 beschränkt. Wohl nicht mehr lange, denn MOTORRAD hat den Erlkönig einer Vitpilen 125 erwischt.

Husqvarna Vitpilen 125 Erlkönig

Auf den ersten Blick kommt der Gedanke, das wäre eine Modellpflege der erfolgreichen Svartpilen 125, aber: Es gibt einige Details an diesem Erlkönig, die klar in Richtung einer kleinen Vitpilen als Naked Bike in der Achtelliter-Klasse zeigen. Hauptindiz ist der Frontfender, der im Stile der Vitpilen große Teile des Vorderrads umfasst. Im Vergleich hat die Svartpilen 125 hier einen schmalen Kotflügel. Ein weiteres Indiz ist der größere, etwas breiter verkleidete LED-Scheinwerfer. Ungewohnt: Der große Windschild und die Handprotektoren, die nicht passen wollen. MOTORRAD denkt: Tarnung. Ob das für die neue Kühlerverkleidung ebenso gilt, ist nicht klar.

Neues Fahrwerk der 125er

Auffällig anders ist das Fahrwerk des Erlkönigs aufgebaut. Zum einen ist die vordere Bremsscheibe in Fahrtrichtung rechts befestigt, bisher haben die 125er-Modelle von KTM und Husqvarna die Frontbremse links. Zum anderen ist die Aluminium-Hinterradschwinge mit einem Oberzug versehen. Ebenfalls ganz neu ist das Heck gestaltet. Haben die aktuelle Svartpilen 125 und die ehemaligen Vitpilen-Modelle ein komplett verkleidetes Heck, ist am Erlkönig die Verkleidung offener gestaltet und mit einem Schloss versehen. Das sieht so gut integriert aus, dass es fast nicht als Tarnung durchgeht. Das Gegenteil muss über die übertrieben schlecht montierten Softbags mit Husqvarna-Logo gesagt werden.

Wann kommt die Vitpilen 125?

Wenn Husqvarna eine Vitpilen 125 bringt, dann nicht sehr zeitig. Dazu ist der Erlkönig in weiten Zügen zu roh und unfertig. Unterstrichen wird das von den orangefarbenen Felgen von der KTM Duke 125. Womöglich sind die aber nur Tarnung. Allerdings wirkt das Heck noch nicht fertig entwickelt, und den bereits mit Identität versehenen Verkleidungsteilen fehlt noch etwas Seele.

Umfrage Kennt ihr jemanden, der sich Dank der B196-Regelung eine 125er zugelegt hat? 20686 Mal abgestimmt Ja klar, ich selbst! Ja, ich kenne jemanden, der diese Möglichkeit genutzt hat. Nein, mir ist niemand bekannt. mehr lesen

Fazit

MOTORRAD hat den Erlkönig einer vermeintlichen Husqvarna Vitpilen 125 fotografiert. Front und Tank weisen auf das Modell mit 125 Kubik hin. Ob und wann die kleine Vitpilen kommt, ist nicht bekannt und ist nur schwer zu schätzen, da der Erlkönig noch sehr roh wirkt.