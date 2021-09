Kawasaki Z 125 2022 Drei neue Farben für 2022

Die kleinste Zett im Kawasaki-Modellprogramm ist hierzulande die Z 125. Das kleine Naked Bike tritt mit 15 PS und 11,7 Nm Drehmoment an und liegt damit unverändert am Leistungslimit für die Leichtkraftradklasse. Weil an dieser Schraube nichts zu drehen ist, hat Kawasaki für 2022 in der Farbpalette gewirbelt.

Drei neue Farbkleider

Kawasaki

So zeigt sich die 125er zum neuen Modelljahr gleich in drei neuen Farbkombinationen. Die Variante Metallic Flat Spark Black lehnt sich stark an das Vorjahresmodell an, tritt aber mit einem weniger grellen Grün und weniger Design-Aufklebern an. Die neue Farbkombination Pearl Flat Stardust White/Metallic Spark Black dreht quasi das schwarz-weiße Farbschema aus dem Vorjahr um. Neu im Angebot ist auch die Farbvariante Candy Lime Green/Metallic Spark Black. Frontfender und Lampenmaske treten in Grün an, der Rest von Bike nahezu in Schwarz. Der Rahmen hebt sich silberfarben ab.

Der Basispreis für die Kawasaki Z 125 steigt gegenüber dem Vorjahr um 100 Euro auf nun 4.395 Euro. Die aufwändigeren Farbvarianten kosten ab 4.495 Euro. Hinzu kommen jeweils 250 Euro Nebenkosten.

Umfrage Kennen Sie jemanden, der sich Dank der neuen Führscheinregelung eine 125er zugelegt hat? 6468 Mal abgestimmt Ja klar, ich selbst! Ja, ich kenne jemanden, der diese Möglichkeit genutzt hat. Nein, mir ist niemand bekannt. mehr lesen

Fazit

Kawasaki verpasst der Z 125 zum Modelljahr 2022 drei neue Farbkombinationen. Technisch ändert sich nichts, der Preis steigt um 100 Euro.