KTM 1290 Super Duke R Evo The Beast wird semiaktiv

Im Reigen der Hyper Naked Bikes á la Aprilia Tuono, S 1000 R und Streetfighter V4 sind semiaktive Fahrwerke eher Standard als Option. Bei KTM gab es so ein System in der Super Duke weder als das eine noch als das andere. 2022 scheint sich das zu ändern.

In den USA sind Daten und Fakten zu einer Super Duke R Evo aufgetaucht, die von einem semiaktiven Fahrwerk sprechen. Das System kommt wie gewohnt von WP und dürfte dem in der Super Duke GT technisch gleich sein. Einzig die Abstimmung dürfte straffer und mit einem zusätzlichen Track-Modus ausgestattet sein. Passend dazu die unbestätigte Information, dass es optional das Suspension Pro Paket zu ordern gibt. Diese erweiterte Software lässt weitere manuelle Einstellungen an Gabel und Federbein zu und kostet in Deutschland gut 245 Euro.

Preis in den USA

Den Quellen zu Folge wird die Evo in den USA mit 19.599 Dollar eingepreist, was nur 900 Dollar mehr sind als die R dort kostet. Kein schlechter Deal für ein semiaktives Fahrwerk, denn die übrigen Leistungsdaten haben sich Stand heute nicht geändert. Es bleibt also bei 180 PS aus 1.301 Kubik. Eine offizielle Bestätigung fehlt noch.

Fazit

Tatsächlich würde der Super Duke R auf dem Papier das semiaktive Fahrwerk noch fehlen, um in der Preisklasse mit der Konkurrenz gleichzuziehen. Ob das Evo-Modell aus den USA nach Deutschland kommt ist noch offen. Übrigens: Das Sondermodell RR gab es dort nicht, ebenso bietet KTM die GT nicht in den USA an.