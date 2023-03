KTM 1290 Super Duke RR für 2023 180-Kilo-Biest mit 180 PS

Ein R hängt bei jeder 1290 Super Duke R hinten dran, und "Ready to Race" gilt sowieso für jede KTM ab Werk. Für die limitierte RR-Edition spitzt KTM die 1290 Super Duke alias "The Beast" noch weiter an.

KTM 1290 Super Duke RR für 2023

2021 gab es schon einmal eine 1290 Super Duke RR, limitiert auf 500 Exemplare. Nach einer Verschnaufpause im Jahr 2022 legt KTM für 2023 erneut eine Doppel-R auf, wieder 500 Einheiten als Limited Edition. 24.995 Euro kostete eine Super Duke RR anno 2021, und nach weniger als einer Stunde war sie damals ausverkauft. Seit dem Abend des 13. März 2023 kann die 2. Auflage dieser RR bei ausgewählten KTM-Händlern bestellt werden. Den Preis hat KTM noch nicht genannt.

180 PS und 180 Kilo Trockengewicht

Wieder besticht die Super Duke RR mit einem spektakulären Leistungsgewicht: 180 PS bei 180 Kilo, das entspricht dem oft angestrebten aber nur sehr selten erreichten Verhältnis von 1 PS pro 1 Kilogramm. Allerdings gilt das hier nur für das sogenannte Trockengewicht. Fahrbereit, mit befülltem 16-Liter-Tank und allen weiteren Flüssigkeiten dürfte die 1290 Super Duke RR circa 200 Kilogramm wiegen. Immerhin 9 Kilo weniger als eine Super Duke mit einem R oder 11 Kilo weniger als die Evo mit semi-aktivem Fahrwerk. In jedem Fall: Für den LC8-Twin mit 1.301 Kubik und 140 Nm ist das ohnehin nur Erbsenzählerei.

Hochglanz-Schwarz und mattschwarzes Carbon

Das Farbkonzept für die 2023er-Limited Edition besteht im Wesentlichen aus Hochglanz-Schwarz, kombiniert mit mattschwarzen Carbonteilen. Sogar das Einsitzer-Heck besteht aus leichtem Kohlefaserlaminat, das Solo-Polster ist hier zudem 10 Millimeter höher. Weiße und selbstverständlich orangefarbene Dekor-Elemente setzen gezielte Akzente. Um die Exklusivität der Super Duke RR zu unterstreichen, wird den stolzen Besitzern als kleines Extra eine maßgefertigte Carbon-Box mit den Schlüsseln für ihr "Beast" überreicht.

Top-Fahrwerk von WP Suspension

Von der KTM-Hausmarke WP Suspension kommen erwartungsgemäß Top-Komponenten für das Fahrwerk der 1290 Super Duke RR zum Einsatz. Vorn die voll einstellbare Upside-down-Telegabel, Typ WP APEX PRO 7548 Closed-Cartridge, kombiniert mit dem in 30 Klick-Stufen fein einstellbaren Lenkungsdämpfer, Typ WP APEX PRO 7117. Hinten ein ebenso voll einstellbares und speziell abgestimmtes Federbein, Typ WP APEX PRO 7746. Auf semi-aktiv regelnde Fahrwerkselektronik wie bei der Evo-Ausführung wird aus Gewichtsgründen konsequent verzichtet. Dafür rollt die Doppel-R auf insgesamt 1,5 Kilogramm leichteren, geschmiedeten Aluminiumrädern. Weitere Leichtbau-Details sind die "Factory"-Gabelbrücke, die CNC-gefräste einstellbare Fußrastenanlage, der Schalldämpfer von Akrapovic und die Lithium-Ionen-Batterie.

Racing-Elektronik mit Performance-Modi

Feintuning für die Ästhetik: LED-Rückleuchten mitsamt adaptivem Bremslicht sind hier in den hinteren LED-Blinkern integriert. Weiterhin beeindruckt die Doppel-R nicht nur mit ihrer erlesenen Hardware. Sie wird mit der umfangreichsten Racing-Elektronik ausgerüstet, die es bisher bei einem KTM-Motorrad gab, mit erweiterten, ausgefeilten Track- und Performance-Modi.

Power Parts und Power Wear

Wer noch mehr in Sachen RR investieren möchte, kann aus dem umfangreichen Sortiment an Originalzubehör, bei KTM Power Parts genannt, auswählen. Unter anderem wird eine Komplett-Abgasanlage von Akrapovic angeboten, aus leichtem Titan, allerdings ohne Straßenzulassung. Zudem gibt’s auch die passende Fahrerausstattung, bei KTM Power Wear genannt. Beispielsweise einen speziellen Leder-Rennanzug mit Dekor und Beschriftung entsprechend der 1290 Super Duke RR.

Fazit

"Vom Alpenpass bis zur Grand-Prix-Rennstrecke" – selten klingt ein Marketing-Slogan glaubwürdiger als bei der KTM 1290 Super Duke RR. 2023 gibt es sie wieder, limitiert auf 500 Exemplare. Bestellt werden kann das Doppel-R-Biest seit 13. März. Den Preis hat KTM noch nicht genannt. Dafür das Leistung-Gewicht-Verhältnis: 180 PS für 180 Kilo.