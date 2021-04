KTM 890 Duke Tech 3 Limited Edition für Frankreich

KTM arbeitet in der MotoGP und in der Moto3 mit dem französischen Rennteam Tech 3 zusammen. Dieses Teamwork mündet jetzt in ein Sondermodell der KTM 890 Duke für den französischen Markt.

Ok, eigentlich müsste hier jetzt etwas über das Sondermodell eines Supersportlers stehen. In Ermangelung eines solchen im KTM-Modellprogramm hat die französische Niederlassung der Österreicher die 890 Duke als Basismodell für die Sonderedition auserkoren.

KTM

Von der KTM 890 Duke Tech 3 Limited Edition auf Basis der Standard-890er werden nur 100 Exemplare angeboten. Zur Sonderausstattung zählen unter anderem ein Bugspoiler unter dem Zweizylinder, eine Abdeckung für den Soziussitz und ein Akrapovic-Endschalldämpfer. Hinzu kommen noch verschiedene Anbauteile aus dem Werkszubehörkatalog. Abgerundet wird der Tech 3-Auftritt natürlich mit einem entsprechenden Dekorsatz, der sich an den Rennmaschinen aus der MotoGP orientiert.

KTM

In Frankreich geht die KTM 890 Duke Tech 3 Limited Edition zum Preis von 11.690 Euro in den Verkauf. Das Sondermodell ist damit um 1.300 Euro teurer wie das Basismodell.

Fazit

Noch mehr Race zu Ready for Race fügt KTM-Frankreich der 890 Duke an. Das Sondermodell KTM 890 Duke Tech 3 Limited Edition tritt im Look der MotoGP-Rennmaschinen an und bietet eine aufgewertete Ausstattung. Nur 100 Exemplare werden gebaut.