Moto Guzzi Griso 1100 Umbau von Katsu Motorworks Griso mit Kante: Der Lack ist ab

Steile These: Guzzi brachte die Griso 10 Jahre zu früh auf den Markt. 2005 war noch nicht die Zeit für Roadster oder Modern Classics mit ordentlich Schmalz im Motor. Eine neue Griso 2015 hätte der damals neuen BMW R NineT einiges Wasser abgraben können. Leider war da die Karriere der Guzzi fast schon vorbei. Was hätte die Griso alles erreichen können? Das fragte sich Katsumoto-san von Katsu Motorworks, als ein Freund und Kunde eine umgebaute Griso in Japan wünschte.

Moto Guzzi Griso 1100 Umbau

Fassen wir den Umbau in einem Satz zusammen: Alles, was bei der Griso ab Werk rund war, wird bei Katsu eckig. Und: Alles, was lang ist, wird kurz. Beweis: das neue kurze, kantige Heck aus Aluminium, das sich direkt an den kupierten Hauptrahmen schmiegt und die Linien des neuen Tanks aufnimmt. In vielen Stunden formte Katsumoto-san Tank, Heck und Seitenteile aus nacktem Blech neu und ergänzte das fesche außenkleid mit einem formschönen Fender nebst kleiner Lampenmaske. Die beiden letztgenannten sind an der USD-Gabel einer jüngeren Griso 8V montiert, die in selbst gefrästen Gabelbrücken im serienmäßigen Lenkkopf steckt.

Sauberer Motor

Der alte Zweiventil-Motor der Griso holte aus 1.064 Kubik 88 PS und 84 Nm. Ob die Katsu Griso durch die offenen Einzelfilter und die nicht weniger geschlossene Auspuffanlage mehr oder weniger Leistung hat, ist nicht bekannt. Das sind die einzigen technischen Änderungen am Twin. Optisch bekam der Motor eine intensive Wäsche und frischen Lack, der an den Ventildeckel die neue Farbe des Rahmens aufnimmt.

Fazit

Da muss schon ein japanischer Harley-Umbauer kommen, um eine Griso aus einer anderen Welt auf die Semi-Slicks stellen. Danke Katsumoto Motorworks für die kantige, kurze 1100er-Griso und diesen grandiosen roten Rahmen.