QJ Motor Chase 700 Ausblick auf ein Benelli Naked Bike

QJ Motor hat in China das Naked Bike Chase 700 vorgestellt. Gut denkbar, dass der schmucke Zweizylinder bald bei der QJ-Tochter Benelli in Europa aufschlägt.

QJ Motor gehört zu den ganz großen Zweiradherstellern in China. Entsprechend umtriebig präsentiert sich auch der Hersteller mit immer neuen Modellen unter immer neuen Markennamen. Mit der Chase 700 haben die Chinesen ein Modell vorgestellt, dass auch gut ins Modellprogramm von Benelli passen würde.

Die Chase 700 kommt mit einem Stahlrohr-Brückenrahmen, der als tragendes Element einen Parallel-Twin mit 693 Kubikzentimeter Hubraum einbindet. Der Zweizylinder, der aus der Produktion von CF Moto stammt und dort in der CF Moto 700 CL-X verbaut wird, leistet 76 PS bei 8.750 Touren und gibt bei 6.250/min sein maximales Drehmoment von 68,2 Nm ab. Damit zeigt sich die Chase auf Augenhöhe mit einer Yamaha MT-07, der sie auch beim Gesamtkonzept nacheifert.

Optik wie eine MT-07

Ihr 17 Zoll großes Vorderrad führt eine einstellbare USD-Gabel von KYB. Auch das direkt angelenkte Zentralfederbein an der Hinterhand stellen die Japaner. Bremspower liefert eine Doppelscheibenbremsanlage mit 320er Scheiben in Kombination mit Brembo-Vierkolbensätteln. Hinten arbeitet eine 260er Disc. ABS ist mit an Bord.

Die kleine Lampenmaske bündelt zwei LED-Scheinwerfer im Insekten-Look, darüber sitzen in V-Form zwei LED-Tagfahrleuchten. Die Linienführung der Tank-Sitzbank-Konfiguration erinnert ebenfalls stark an die Yamaha MT-07. Im Cockpit informiert ein LC-Display.

Sollte die Chase 700 tatsächlich als Benelli nach Europa kommen, würde sie im Modellprogramm auf die Benelli 752 S treffen, die nahezu identische Leistungsdaten und ein ähnliches Gesamtkonzept bietet. Die 752 S bettet ihren Zweizylinder allerdings in einem schmucken Gitterrohrrahmen.

Fazit

Der Benelli-Mutterkonzern QJ Motor hat in China mit der Chase 700 ein Naked Bike vorgestellt, das optisch auf Yamaha MT-07 macht und eventuell auch als Benelli nach Europa kommen könnte.