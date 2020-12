CF Moto 700 CL-X Retro-Naked-Bike kommt 2021

Der chinesische Anbieter CF Moto hatte bereits auf der EICMA 2019 mit der 700 CL-X ein Naked Bike im Retro-Styling vorgestellt. Die neue Zweizylinder-Maschine kommt in der zweiten Jahreshälfte 2021 nach Europa.

Baukasten können auch die Chinesen. Wie das geht, hatte der chinesische Motorradhersteller CF Moto eindrucksvoll auf der EICMA 2019 mit der neuen 700CL-X gezeigt. Die kommt ab der zweiten Jahreshälfte 2021 nun auch nach Europa und soll Yamaha MT-07 und Co das Leben in der Mittelklasse schwer machen.

Das Grundpaket umfasst einen Zweizylinder-Reihenmotor mit 693 cm³ Hubraum, der es auf 75 PS und ein maximales Drehmoment von 68 Nm bringt und in einem Brückenrahmen aus Stahlrohr hängt. Die Hinterradschwinge mit Oberzügen stützt sich über ein liegendes, direkt angelenktes Zentralfederbein am Rahmen ab. Vorne führt und federt eine USD-Gabel. Verzögert wird mit Einscheibenbremsanlagen an beiden Rädern. Vorne dreht sich eine 18-Zoll-Felge mit einem 110/80er Reifen. Hinten ist ein 17-Zoll-Rad mit einem Reifen der Dimension 180/55 verbaut. Die Beleuchtung setzt durchgehend auf LED-Technik. Im Cockpit informiert ein monochromes LC-Display. Die Sitzhöhe liegt bei 800 Millimeter.

Darauf aufbauend hatten die Chinesen die Versionen Adventure, Sport und Heritage gezeigt – wobei nur letztere nach Europa kommt. Die Verwandlung erfolgt jeweils durch entsprechende Anbauteile, ähnlich wie es Yamaha mit seinen 700er-Modellen macht.

Verwandlung durch Anbauteile

Während der Bereich rund um den 13 Liter fassenden Tank bei allen Versionen gleich bleibt, setzt die Sport auf 17-Zoll-Gussfelgen, Lenkstummel, einen LED-Rundscheinwerfer und eine Höckersitzbank. In der Heritage-Variante werden ein hochgekröpfter Rohrlenker, eine gestufte Doppelsitzbank, ein Bikini-Frontfender sowie grobstollige Straßenreifen verbaut.

CFMoto Auch eine eher sportliche Variante hat CFMoto auf die Räder gestellt.

Die Adventure glänzt durch Drahtspeichenräder mit Stollenreifen, einen hochgekröpften Rohrlenker, ein kleines Windschild sowie Satteltaschen. Beim Gewicht sollen alle Modelle bei etwa 196 Kilogramm liegen. Preise wurden noch nicht genannt.

Fazit

CF Moto steigt ab 2021 in die Mittelklasse ein. Die 700 CL-X zielt dabei direkt auf Wettbewerber wie die Yamaha MT-07. Kommen soll sie in der zweiten Jahreshälfte. Beim Preis dürften die Chinesen die Konkurrenz unterbieten.