Yamaha MT-03 Iron Man Yamaha Brasilien mit Sondermodell

Yamaha Brasilien spielt gerne mit Sondermodellen im Stile von Star Wars oder Superhelden von Marvel. Neuestes Stück ist eine MT-03 im Stil von Iron Man. Ob die Yamaha foliert oder lackiert ist, ist nicht bekannt. Jedoch: Die komplette Karosse ist im Look & Feel von Iron Man gehalten. Stilprägend natürlich: die neue 2021er-Font mit der Projektionslinse als Scheinwerfer, der nur zu deutlich an den Ark-Reaktor in Tony Starks Brust erinnert. In Brasilien kostet die MT-03 im Superhelden-Look umgerechnet 4.300 Euro. Vielleicht möchte Yamaha in Europa nachziehen?

Fazit

Eine Yamaha MT-03 im Look von Iron Man. So bietet Yamaha Brasilien die 300er derzeit als Sondermodell an.