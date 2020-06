Yamaha MT-07 im Marvel-Design von AD Koncept Captain America & Iron Man

Motorradhelme im Comicdesign stellen seit der Marvel-Kollektion von HJC schon seit einiger Zeit keine Neuheit mehr dar – komplette Motorräder im Marvel-Look sieht man dagegen nicht alle Tage. Zwei solcher Exemplare wurden nun von den französischen Customizern von AD Koncept auf die Räder gestellt. Dabei entschieden sich die Franzosen dafür, die äußerst beliebte Yamaha MT-07 als Basis zu verwenden. Bekanntlich gibt es im Marvel-Universum jede Menge verschiedene Superhelden, die weltweit zahlreiche Fans haben. Somit hatte AD Koncept quasi die Qual der Wahl bei der Auswahl einer passenden Comicfigur. Letztlich fiel die Wahl auf Iron Man und Captain America. Wie es der Zufall so will, bietet HJC auch mehrere Helme in den Designs von Iron Man und Captain America an.

Folgen weitere Marvel-Designs?

Beide Yamahas entstanden dabei in Kooperation mit dem Händler Yamaha De Doncker und der Firma Charente. Technisch unterscheiden sich die beiden MT-07-Bikes im Marvel-Style dabei nicht wirklich vom Basis-Motorrad. Lediglich der Original-Auspuff wurde durch Komponenten von Arrow ersetzt. Zudem spendiert der französische Customizer den beiden Yamahas neue LED-Blinker und einen neuen Kennzeichenhalter von Ermax. Ansonsten hat AD Koncept vor allem an der Optik gefeilt. Neben zahlreicher Logos der Marvel-Superhelden auf dem jeweiligen Bike ist vor allem die Lackierung hervorragend umgesetzt worden.

AD Koncept. Die Yamaha MT-07 im Iron Man-Look wurde von AD Koncept konzipiert.

Eine Verwandschaft zu Iron Man und Captain America ist aufgrund der Farben und den Mustern auf Anhieb zu erkennen. Abgesehen davon finden auch das Marvel-Logo und der Schriftzug Avengers an diversen Stellen ihren Platz. Wie viel Zeit die Anpassungen in Anspruch genommen haben, verrät der französische Customizer nicht. Zudem dürfte es eher schwierig werden, an eines der beiden Bikes zu kommen. Es ist zu erwarten, dass beide Yamahas eher in Showrooms und auf Messen zu sehen sein werden. Französische Medien berichten übrigens, dass AD Koncept derzeit auch an weiteren Bikes im Marvel-Look arbeitet, die in naher Zukunft der Öffentlichkeit präsentiert werden sollen.

Fazit

Eigentlich sind die beiden hier vorgestellten MT-07-Exemplare im Captain America- und Iron Man-Look die idealen Motorräder für alle Besitzer der passenden HJC-Helme. Allerdings dürfte es schwierig bis unmöglich werden, an eine der beiden Yamahas heranzukommen.