Yamaha MT-07 und MT-07 Pure für 2023 MT-07 bekommt TFT und Bluetooth

Zur Saison 2023 legt Yamaha beim Topseller MT-07 – mehr als 160.000 Einheiten wurden von 2014 bis 2022 verkauft – ein neues Cockpit nach. Anstelle der bisher verwendeten, semi-modernen LCD-Ausführung kommt dann ein TFT-Vollfarbdisplay zum Einsatz. Um dieses Upgrade zu komplettieren, gibt’s Smartphone-Konnektivität per Bluetooth samt Yamaha My Ride-App mit dazu.

5-Zoll-Farbmonitor mit zwei Layouts

Der neue Farbmonitor ist mit 5 Zoll Bildschirmdiagonale ausreichend groß, um die hier gebotenen Funktionsumfänge abzubilden. Zur Auswahl stehen zwei unterschiedliche Layouts. Im Anzeigemodus "Street" wird die Drehzahl oben mit Balken dargestellt, darunter die Geschwindigkeit und der eingelegte Gang. Im Cockpit-Modus "Touring" wird ein analoger Drehzahlmesser simuliert, links daneben wird digital die Geschwindigkeit angezeigt. Für die Menüführung gibt es entsprechende neue Schalter am rechten Lenkergriff.

Bluetooth und App

Per Smartphone kann mit der kostenfreien App Yamaha My Ride eine Bluetooth-Verbindung aufgebaut werden. Dann werden diverse Benachrichtigungen im Display eingeblendet. Auch der technische Status der MT-07 kann abgebildet und auf Wunsch sogar direkt an die Werkstatt gesendet werden. Fahrdaten wie Strecke, Beschleunigung, Höchstgeschwindigkeit oder Schräglagenwinkel können aufgezeichnet und für Social Media aufbereitet werden.

Quickshifter einfacher nachrüstbar

Schalten, ohne den Kupplungshebel zu ziehen, das wünschen sich auch viele MT-07-Fahrer und -Fahrerinnen. Um den nachträglichen Einbau des Quick Shift Systems aus dem Originalzubehör zu vereinfachen, ist die MT-07 künftig ab Werk dafür vorbereitet. Genaue Angaben zu Aufwand und Kosten dieser Nachrüst-Option hat Yamaha noch nicht gemacht. Auch den Gesamtpreis für die neue, voraussichtlich ab Mai 2023 verfügbare MT-07 hat Yamaha noch nicht genannt. Aber schon mal die Farbvarianten: Icon Blue, Cyan Storm und Tech Black.

Preisgünstige Ausführung MT-07 Pure

Nur in Schwarz (Yamaha Black) gibt’s ab sofort die MT-07 Pure. Dabei handelt es sich um die bisherige Ausführung seit dem Facelift für 2021. Mit dem LCD-Monitor im Cockpit, wie gehabt, wird die MT-07 Pure weiterhin preisgünstig angeboten, parallel zur neuen MT-07. Den genauen Preis für die MT-07 Pure hat Yamaha noch nicht genannt. 2022 kostete die MT-07 auf diesem technischen Stand 7.674 Euro. Teurer dürfte zumindest die Pure-Ausführung nicht werden, zumal die neue Honda Hornet 750 für 7.890 Euro an den Start geht.

Motor und Fahrwerk unverändert

An Motor und Fahrwerk der MT-07 gibt es für 2023 keine Änderungen. Der Reihenzweizylindermotor mit 689 Kubik leistet weiterhin 73,5 PS (54 kW) bei 8.750/min. Auf Wunsch ist eine Leistungsreduzierung auf 48 PS (35 kW) möglich, für den Stufenführerschein A2.

Fazit

Clever von Yamaha: Den Topseller MT-07 gibt es 2023 modernisiert mit neuem Farbdisplay und Smartphone-Konnektivität, aber trotzdem noch wahlweise mit dem bisherigen LCD-Cockpit. Auf diese Weise kann die MT-07 mit der Zusatzbezeichnung Pure weiterhin möglichst kostengünstig hergestellt und entsprechend preisgünstig im Handel positioniert werden. Außerdem ist das Nachrüsten des Quickshifters künftig einfacher möglich.