Ratgeber
Verkehr & Wirtschaft

27 Jahre Harley-Davidson, jetzt Indian-Häuptling: Mike Kennedy im Interview

Neuer Indian-CEO Mike Kennedy im Interview
27 Jahre Harley-Davidson, jetzt Indian-Häuptling

Indian Motorcycle startet in sein 125. Jubiläumsjahr mit neuer Eigentümer-Struktur und mit neuem Chef: Carolwood LP und Mike Kennedy haben im Februar 2026 übernommen. Der neue Indian-CEO im MOTORRAD-Interview.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 09.02.2026
Indian-CEO Mike Kennedy (02/2026)
Foto: Indian Motorcycle
Mike, Sie haben schon viel Erfahrung in der Motorradbranche, genauer gesagt aus Ihrer Zeit bei Harley-Davidson. Wie genau kam die Verbindung mit Indian zustande?

Ja, ich war dort (Anmerkung der Redaktion: bei Harley-Davidson) 27 Jahre tätig. Eine lange Zeit. Ich hatte nicht wirklich einen großen Plan, als ich in der Motorradbranche anfing. Ich war einfach ein Junge aus Milwaukee, der Motorräder mochte, und dann begann ich eine Karriere, die mich um die ganze Welt geführt hat. Und plötzlich, 35 Jahre später, ergibt sich diese Gelegenheit. Ich dachte einfach: Wow, das ist einmalig. Carolwood ist eine Private-Equity-Firma, die Indian gekauft hat. Sie sind auf hochkomplexe Unternehmensveräußerungen spezialisiert, und sie lieben Marken. Das hier ...