27 Jahre Harley-Davidson, jetzt Indian-Häuptling: Mike Kennedy im Interview

Mike, Sie haben schon viel Erfahrung in der Motorradbranche, genauer gesagt aus Ihrer Zeit bei Harley-Davidson. Wie genau kam die Verbindung mit Indian zustande?

Ja, ich war dort (Anmerkung der Redaktion: bei Harley-Davidson) 27 Jahre tätig. Eine lange Zeit. Ich hatte nicht wirklich einen großen Plan, als ich in der Motorradbranche anfing. Ich war einfach ein Junge aus Milwaukee, der Motorräder mochte, und dann begann ich eine Karriere, die mich um die ganze Welt geführt hat. Und plötzlich, 35 Jahre später, ergibt sich diese Gelegenheit. Ich dachte einfach: Wow, das ist einmalig. Carolwood ist eine Private-Equity-Firma, die Indian gekauft hat. Sie sind auf hochkomplexe Unternehmensveräußerungen spezialisiert, und sie lieben Marken. Das hier ...