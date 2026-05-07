BMW-Sondermodell extra dunkel: Neue BMW R 1300 GS Adventure Dark Edition

Zusätzlich zur beliebten Farbvariante Triple Black ist bei BMW-Motorrad-Händlern in Frankreich aktuell die neue Dark Edition erhältlich. "In limitierter Auflage", heißt es hierzu von BMW Motorrad France, allerdings ohne konkrete Angabe einer Anzahl. 'Limitiert' ist in diesem Fall wohl eher auf den Zeitraum der Verfügbarkeit bezogen, und der läuft bis Ende Juni 2026.

Sondermodell-Details – BMW R 1300 GS Adventure Dark Edition Style Triple Black (Lackierung in "Black Storm Metallic", schwarze Kreuzspeichenräder, gebürsteter Aluminium-Benzintank)

schwarz lackierte seitliche Tankverkleidung

dunkel getönte, hohe Windschutzscheibe

dunkel getönte Windabweiser

heizbare Komfortsitze für Fahrer und Sozius

Diebstahlwarnanlage Grundausstattung – BMW R 1300 GS Adventure 4 Fahrmodi ("Eco", "Rain", "Road", "Enduro")

ABS Pro (vollintegral)

Dynamische Traktionskontrolle (DTC)

LED-Zusatzscheinwerfer

heizbare Griffe

Funkschlüssel-System "Keyless Ride"

adaptive Geschwindigkeitsregelung (Tempomat mit Abstandsradar) Technische Daten – BMW R 1300 GS Adventure Motor: Zweizylinder-Boxer, wassergekühlt

Hubraum: 1.300 Kubik

Ventiltrieb: 4 Ventile pro Zylinder, dohc und Shift Cam

maximale Leistung: 145 PS (107 kW) bei 7.750/min

maximales Drehmoment: 149 Nm bei 6.500/min

Vorderradaufhängung: Evo-Telelever mit elektronisch gesteuertem DSA-Federbein

Hinterradaufhängung: Evo-Paralever, Einarmschwinge mit elektronisch gesteuertem DSA-Federbein und integriertem Kardan

Federwege: 210 mm vorn, 220 mm hinten

Bereifung vorn: 120/70 R 19

Bereifung hinten: 170/60 R 17

Sitzhöhe: 880/900 mm

Tankvolumen: 30 Liter

Gewicht: 269 kg (90 % gefüllter Tank) Sondermodell BMW R 1300 GS Adventure Dark Edition – Verfügbarkeit und Preis In Frankreich ist die BMW R 1300 GS Adventure Dark Edition bis 30. Juni 2026 bestellbar, verbunden mit einem Liefertermin bis spätestens 31. Juli 2026. Preis: ab 22.900 Euro. Da die regulär erhältliche R 1300 GS Adventure Triple Black in Frankreich ab 24.710 Euro kostet (Deutschland: ab 23.320 Euro), bedeutet das beim Sondermodell Dark Edition einen Preisvorteil (in Frankreich 1.810 Euro).

Bezogen auf den eigentlichen, hochgerechneten Gesamtpreis der BMW R 1300 GS Adventure Dark Edition, nach Angaben von BMW Motorrad France 25.600 Euro inklusive Sonderausstattung und Zubehör, ergeben sich sogar 2.700 Euro Rabatt. Ob dieses Sondermodell in weiteren Ländern verfügbar sein wird, ist bislang nicht bekannt.