Blitzer-Apps fürs Motorrad: Warum sie doppelt riskant sind

Ein kurzer Blick aufs Handy oder ein plötzliches Signal vom Navi und schon ist es passiert. Manche Motorradfahrer verwenden Blitzer-Apps oder spezielle Navigationshilfen, um sich vor Radarkontrollen warnen zu lassen. Doch genau das wird zur Gefahr, rechtlich wie sicherheitstechnisch.

Warum Motorradfahrer besonders gefährdet sind Blitzer-Apps sind beliebt – auch unter Bikern, denn das Versprechen klingt verlockend: Warnungen vor Radarkontrollen, Ölspuren, Wildwechsel oder Unfällen direkt aufs Display. Beispielsweise in den Alpen, wo enge Kurven, wechselnde Tempolimits und Kontrollen Standard sind, wird das schnell problematisch.

Die Nutzung des Smartphones während der Fahrt erhöht nachweislich die Unfallgefahr.

Ein kurzer Blick auf die App kann schon bei 80 km/h auf einer Passstraße lebensgefährlich sein.

Ist das Handy am Lenker montiert, kann die Polizei bei einer Kontrolle eventuell erkennen, welche Apps genutzt werden. Der doppelte Risikofaktor: Strafe und Unfälle



1. Rechtliches Risiko: Verbote im In- und Ausland Die Verwendung von Blitzer-Apps und sonstigen Radarwarnern ist in Deutschland und vielen anderen europäischen Ländern gesetzeswidrig. Im Ausland gehen die Behörden teilweise noch strenger gegen solche Warnanzeigen vor als bei uns.

Deutschland: 75 Euro Bußgeld und 1 Punkt in Flensburg

75 Euro Bußgeld und 1 Punkt in Flensburg Schweiz: Geldstrafen bis zu 180 Tagessätzen, Gerätebeschlagnahmung möglich

Geldstrafen bis zu 180 Tagessätzen, Gerätebeschlagnahmung möglich Frankreich: Bußgeld bis zu 1.500 Euro, mitunter Beschlagnahmung des Geräts

Bußgeld bis zu 1.500 Euro, mitunter Beschlagnahmung des Geräts Spanien: Höhe der Geldstrafen variiert Wird man mit aktivierter Warnfunktion erwischt, riskiert man im Ausland also nicht nur ein Bußgeld, sondern in Ausnahmefällen sogar den Verlust von Smartphone oder Navi.

2. Sicherheitsrisiko: Ablenkung auf dem Motorrad Auf der Fahrt zählt jede Sekunde, wie eine kurze Szene verdeutlicht: Wenn Sie unterwegs sind, zeigt das Handy plötzlich eine Blitzerwarnung. Für 2 Sekunden aufs Display zu schauen, bedeutet bereits bei Tempo 50 rund 30 m Blindflug.

Studien belegen die Gefahr: Eine Untersuchung von über 400 Motorradfahrer:innen folgert, dass bestimmte Aktivitäten während der Fahrt (etwa Navigation, Musik hören, Geräteeinstellungen) mit vermehrten Fahrfehlern und Beinahe-Unfällen zusammenhängen.

Besser hören statt nachschauen Die gute Nachricht: Moderne Technik kann helfen, ohne abzulenken. Headsets, Sprachsteuerung und Helm-Kommunikationssysteme übertragen Navigationsansagen über Bluetooth. Dadurch erhält man alle wichtigen Informationen und die Augen bleiben auf der Straße.

So fährt man sicher:

Sprachansagen aktivieren: Viele Navi-Systeme (zum Beispiel Google Maps, Calimoto, Kurviger) bieten detaillierte Audio-Navigation.

Viele Navi-Systeme (zum Beispiel Google Maps, Calimoto, Kurviger) bieten detaillierte Audio-Navigation. Display ausschalten: Das reduziert die Ablenkung, die Navigation läuft je nach Anwendung trotzdem weiter.

Das reduziert die Ablenkung, die Navigation läuft je nach Anwendung trotzdem weiter. Helm-Headset nutzen: Ansagen kommen direkt ins Ohr, kein Blick aufs Handy nötig.

Ansagen kommen direkt ins Ohr, kein Blick aufs Handy nötig. Auch mit Halterung gilt: Lieber kurz stoppen, um das Handy zu bedienen. Praxis-Tipp: Technik-Check vor der Tour Vor jeder größeren Motorradreise lohnt sich ein kurzer Sicherheits-Check, damit alles reibungslos läuft:

Länderregeln recherchieren: Was ist im Urlaubsland erlaubt?

Apps prüfen: Keine aktiven Blitzerwarnungen in der Navigation verwenden.

Software updaten: Vorsicht, einige Navi-Apps aktivieren eventuell nach Updates wieder unzulässige Funktionen.

Headset verbinden: Bluetooth-Verbindung vor der Fahrt testen.

Ladekabel und Halterung sichern: Kein Herumhantieren während der Fahrt. Häufige Fragen zu Blitzer-Apps auf dem Motorrad

Sind Blitzer-Apps für Motorradfahrer in Deutschland erlaubt? Nein, die Verwendung während der Fahrt ist verboten. Nur der Besitz bzw. die Nutzung vor der Fahrt oder innerhalb einer Pause ist rechtmäßig.

Wie sind die Regeln für Blitzer-Apps im Ausland? Sie unterscheiden sich stark. In manchen Ländern sind Warn-Apps erlaubt, in anderen illegal. Daher vor der Fahrt prüfen, was im jeweiligen Land gilt oder besser: ganz darauf verzichten.

Wie kann ich sicher navigieren, ohne abgelenkt zu werden? Am besten per Sprachansage oder Helm-Headset. So bekommt man alle wichtigen Infos, ohne den Blick von der Straße zu nehmen.

Erwähnte Quellen: Rubén Daniel Ledesma, José Luis Padilla García, Jeremías Tosi et al., April 2023: Motorcycle rider error and engagement in distracting activities: A study using the Attention-Related Driving Errors Scale (ARDES-M), DOI: 10.1016/j.aap.2023.107069, zuletzt abgerufen am 27.10.2025