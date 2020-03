Corona bremst Motorradhersteller aus Produktionsstopp bei BMW, Ducati, KTM & Co.

Die Folgen der Corona-Pandemie haben nicht nur Europa weitgehend lahmgelegt. Wir betrachten die Folgen in der Motorradbranche näher.

BMW

BMW stoppt seine Motorrad-Produktion in Berlin Spandau für mindestens vier Wochen. Das hat der Hersteller auf Nachfrage von MOTORRAD am Mittwochnachmittag (18.3.2020) bestätigt. Grund sei, die Mitarbeiter vor einem erhöhten Infektionsrisiko zu schützen. Aber es stünden wohl auch Engpässe in der Teileversorgung bevor, wodurch die Produktion ohnehin zum Erliegen kommen könnte. Auch die BMW-Autoproduktion in den Werken in Europa und Südafrika steht vorerst still.

Ducati

Bei Ducati in Bologna stehen seit Mitte März die Bänder still. Die Ersatzteilversorgung und auch der Kundenservice seien, laut Ducati, aber gesichert. Konzernschwester Lamborghini, ebenfalls im Besitz von Audi, hat den Betrieb in Sant’Agata Bolognese, nur 30 km vom Ducati-Sitz entfernt, ebenfalls komplett eingestellt.

Harley-Davidson

Nachdem im Harley-Werk in Wisconsin ein Mitarbeiter positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurde, teilte der Motorradhersteller mit, fast alle seine US-Produktionsstandorte ab sofort zu schließen.

Betroffen von diesem Produktionsstopp sind die Fabriken Pilgrim Road Powertrain Operations in Menomonee Falls, Wis.; Tomahawk Operations in Tomahawk, Wis.; und York Vehicle Operations in Pennsylvania. Insgesamt rund 2.000 Werker wurden damit nach Hause geschickt. Die Pressemitteilung des Motorradherstellers spricht von temporären Entlassungen, unterstreicht aber, dass die Unterstützung für medizinische Leistungen vollständig erhalten bleibe. Den Mitarbeitern in der Verwaltung in Milwaukee wurde nahegelegt soweit möglich ins Homeoffice zu wechseln. Auch wird "Ende März" als vorläufiger Termin für eine Rückkehr ins Büro genannt. Man werde die aktuelle Entwicklung verfolgen und die erforderlichen Maßnahmen zeitnah anpassen.

Indian

Wie der Indian-Mutterkonzern Polaris mitteilt, stehen die Bänder seit dem 24. März für eine Woche still. Alle bereits produzierten Fahrzeuge werden noch an den Handel ausgeliefert. Man verfolge die Entwicklung und werde gegebenenfalls zeitnah weitere Anpassungen vornehmen.

KTM

Produktionsstopp beim österreichischen Motorradhersteller KTM. Wie die Pierer Mobility AG als Mutterkonzern von KTM am Donnerstag (12.3.2020) mitteilt, werden die Bänder der Produktionsanlagen am Standort Mattighofen vom 30. März bis zum 10. April stillstehen, da eine Unterbrechung der Zulieferkette aus Norditalien absehbar ist. Durch diese Maßnahme versucht KTM eine mögliche unkontrollierte Betriebsunterbrechung zu vermeiden und zieht zur nachhaltigen Stabilisierung der Lieferkette Teile des Betriebsurlaubes aus dem Sommer vor. Von diesen Maßnahmen nicht betroffen sei der weltweite Vertrieb sowie die Ersatzteilversorgung, so der Hersteller.

Moto Morini

Auch für Moto Morini gilt derzeit: Es findet keine Produktion statt.

MV Agusta

Am 24.3. teilte MV Agusta mit, dass man auf Anweisung der Behörden die Produktion bis auf Weiteres einstellen wird.

Brembo

Zulieferer Brembo hat die Produktion ebenfalls gestoppt.

Nexx Helmets

Der europäische Motorradhelm-Hersteller stellt seine Produktion in Portugal zum 2. April ein – zum Schutz der Mitarbeiter. Und weil derzeit die Logistik so eingeschränkt ist, dass der Vertrieb sowieso fast unmöglich ist. Das Unternehmen hatte bereits alle Geschäftsreisen und Termine bei nationalen und internationalen Veranstaltungen bis Ende April verschoben und prüft die Verschiebung, nach eigenen Angaben, wöchentlich.