Corona bremst Italiens Motorradhersteller aus Ducati und Piaggio vor Produktionsstopp?

Bis mindestens 25. März 2020 steht das öffentliche Leben in Italien still, die Bürgerinnen und Bürger dürfen ihre Häuser und Wohnungen nur verlassen, wenn es unabdingbar ist, etwa zum Einkaufen von Lebensmitteln. Ausgenommen von der rigorosen Regelung ist bislang die produzierende Industrie: Jedes Unternehmen darf selbst entscheiden, ob es die Produktion fortführt, der Weg von und zur Arbeit für die Mitarbeiter fällt ebenfalls unter die Ausnahmeregelungen.

Aktuell Sitllstand bei Ducati, Guzzi, Aprilia und Co.

Bei Ducati in Bologna stehen am heutigen Freitag (13.3.) die Bänder still, während die Firma versucht, sich neu zu organisieren. Sämtliche Mitarbeiter, deren Anwesenheit für die Produktion nicht unbedingt nötig ist, bleiben ab sofort zu Hause, die Produktion selbst soll mit unterschiedlichen Schichten so entzerrt werden, dass möglichst wenig Kontakte der Beschäftigten untereinander entstehen. Doch ob diese Maßnahmen ausreichen, hängt von den weiteren Entscheidungen der italienischen Regierung ab, heißt es aus Bologna. Die Ducati-Konzernschwester Lamborghini, ebenfalls im Besitz von Audi, hat ihren Betrieb in Sant’Agata Bolognese, nur 30 km vom Ducati-Sitz entfernt, völlig eingestellt: Frühestens am 25. März geht die Produktion weiter.

Ducati

Ähnlich wie bei Ducati gestaltet sich die Lage beim Piaggio-Konzern, zu dem die Marken Vespa, Aprilia und Moto Guzzi gehören. Heute und am Wochenende werden in allen vier Werken keine Schichten gefahren, die Tore bleiben bei Piaggio in Pontedera (Toskana), bei Aprilia in Noale und Scorzè (beide im Veneto) und bei Moto Guzzi in Mandello del Lario (Lombardei) geschlossen, um eine Neuorganisation der Produktion zu ermöglichen. Im Werk in der Toskana wurde bereits am 11. März die Abteilung Fahrversuch geschlossen, nachdem ein Mitarbeiter positiv getestet worden war., seine Kollegen befinden sich in Quarantäne.

Appelle an Motorradfahrer

Derweil appellieren in der Szene bekannte Influencer und Journalisten an die italienischen Motorradfahrer, zu Hause zu bleiben und sich nicht vom schönen Wetter und den leeren Straßen zu – ohnehin illegalen – Ausflügen verlocken zu lassen. „Ein Ausrutscher ist schnell passiert“, schreibt etwa der frühere Rennfahrer Nico Cereghini in Internet. „Und dann besetzen wir womöglich ein Krankenhausbett, das gerade für andere Menschen dringend gebraucht wird.“

Nicht alle halten sich jedoch an diese Appelle. Am 11. März kam der frühere 125er-WM-Pilot Stefano Bianco bei einem Motorradunfall in der Nähe von Turin ums Leben. Der genaue Unfallhergang wird derzeit noch untersucht, doch offensichtlich prallte Bianco mit seiner Honda CBR 600 gegen einen abbiegenden Lastwagen. Er wurde nur 34 Jahre alt.