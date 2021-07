DellOrto bringt Zweitakter-Vergaser mit Euro 5 Rängdängdäng mit Euro 5

Mit unterhaltsamer Regelmäßigkeit wird der Zweitakter per Nachruf zu Grabe getragen, doch er steht immer wieder auf, beziehungsweise ist dem Totengräber lässig von der Schippe gesprungen. Im Motocross und Enduro sind Zweittakter weiterhin Maß der Dinge und die Kollegen von Langen haben einen exklsuvien Straßenrenner mit Zweitakten jüngst über die Euro 5-Hürde gelupft. Für die im Straßenverkehr weiterhin sinnvollen 50er-Roller und Mopeds im preissensiblen Segment, sind aufwändige Einspritzungen keine Option und daher DellOrto hat neue Vergaser entwickelt, die die Euro-4 und Euro-5-Norm erfüllen.

Sauber mit zwei Takten

Dellortos neue Vergaser für Motoren mit 50 Kubik basieren auf der hauseigenen ECS-Technik, des Electronic Carburation Systems. Anders als bei herkömmlichen Vergasern wird hier das Benzin nicht tropfenweise in das Venturi-Rohr gesaugt, sondern von einem Magnetventil fein zerstäubt. Das System arbeitet teilmechanisch über die Gaszüge. Vergleiche mit einer Beschleunigerpumpe seien erlaubt. ECS steuert die im Grunde rudimentäre Gemischbildung eines Vergaser deutlich feiner, das Gemisch wird homogener, die Abgase dadurch sauberer. Wie ein herkömmlicher Vergaser wirklich arbeitet, zeigt das Video eines amerikanischen Maschinenbauers, der einen durchsichigen Vergaser gebaut hat. Dellorto bietet die neuen Vergaser PHBN in Euro 4 und Euro 5 an, sowie den PHVA in Euro 4. Die PHBN-Modelle kommen mit 16 Millimeter Kolbendurchmesser und 24 Millimeter-Flansch zum Motor, passend für diverse 50er Modelle von Rieju, Aprilia, Fantic und Sherco. Die PHVA-Modelle mit 17,5-Millimeter-Kolben passen für die etwas leistungsstärkeren 50er wie der RS4 50 von Aprilia oder dem Piaggio Typoon 50. In der Fotoshow zeigen wir wie Vergaser überholt und eingestellt werden.

Fazit

Schon gut, es geht "nur" um 50er-Roller und ähnliches. Aber DellOrto beweist, dass der kleine Zweitakter ein sauberer sein kann. In Zeiten wo komplette Landstriche mit dieser Technik noch mobil gehalten werden, ein richtiger und wichtiger Schritt.