Langen Motorcycles Two Stroke Limited Edition Zweitakt-Café Racer mit 76 PS bei nur 120 Kilo

Der Zweitaktmotor im Serienmotorradbau wurde eigentlich schon zu Grabe getragen. Er wurde Opfer der immer schärferen Emissionsregeln. Die britische Zweiradschmiede Langen Motorcycles aus Wigan, westlich von Manchester, verhalf dem Zweitakter dennoch zu einem kleinen, feinen Comeback.

76 PS treffen auf 120 kg

Schlicht "The 2 Stroke" nennt Langen sein Motorradkonzept eines puristischen Café Racers. Der 90-Grad-V2 mit gegenläufig rotierenden Kurbelwellen und 249,5 Kubik soll es bei circa 11.700/min auf 76 PS Spitzenleistung bringen. Das maximale Drehmoment, 45 Nm, erscheint da nebensächlich. Gefüttert wird der wassergekühlte Zweitaktmotor per Einspritzanlage. Nutzbare Leistung verspricht der Hersteller ab 9.500 Touren. Der Motor ist allerdings keine Eigenentwicklung von Langen Motorcycles, sondern stammt von der italienischen Zweiradmanufaktur Vins, die den V2 in der Duecinquanta verbaut. Ein Sechsgang-Kassettengetriebe portioniert die Leistung Richtung Hinterrad. Die Höchstgeschwindigkeit soll bei über 225 km/h liegen.

Langen Motorcycles

Leichtbau-Chassis aus Aluminiumrohren

Der Gitterrohrrahmen und die gleich gestaltete Cantilever-Hinterradschwinge werden aus dicken Aluminiumrohren gefertigt. Vorn führt und federt eine konventionelle, aber voll einstellbare 43er-Telegabel von Öhlins. Hinten setzen die Briten auf zwei direkt angelenkte, voll einstellbare K-Tech-Federbeine. An den schlauchlosen Kreuzspeichenrädern im Format 17 Zoll drehen sich vorn ein 120/70er-Pneu und hinten ein 150/70er. Optional werden Carbonräder angeboten.

Carbon und gefrästes Aluminium

Verzögert wird die angeblich 120 Kilogramm leichte Maschine vorn von einer 320er-Doppelscheibenbremse mit radial angeschlagenen Monoblock-Bremszangen von Hel. Hinten unterstützt eine 265er-Disc, ebenfalls von Brembo und mit gefräster Bremszange von Hel kombiniert. Das minimalistische Bodywork (Bugspoiler, Lampenmaske und Höckersitzbank) wird, wie der Tank, aus Kohlefaserlaminat, also Carbon, geformt. Für weitere Highlights sorgen Echtgold-Applikationen.

Langen Motorcycles

Langen Two Stroke als Limited Edition

Zu haben ist die Langen Two Stroke ab 28.000 Britische Pfund, umgerechnet circa 32.000 Euro, zuzüglich Steuern. Vorbestellt werden darf gegen umgerechnet circa 1.000 Euro Anzahlung. Ursprünglich sollten die ersten Exemplare im Jahr 2021 ausgeliefert werden. Doch bis zur Auslieferung der ersten zwei Fahrzeuge an Kunden dauerte es dann doch bis November 2022. Im Laufe des Jahres 2023 sollen weitere folgen. Die Limited Edition umfasst insgesamt 100 Einheiten. In Großbritannien ist die Langen Two Stroke straßenzugelassen, in der Europäischen Union hingegen – ohne Euro 5-Abgaswerte und ohne ABS – nicht.

Fazit

Ende 2022 wurden die ersten 2 von 100 Langen Two Stroke an Kunden ausgeliefert. Dieser Café Racer im Retro-Stil ist ein wahr gewordener Traum für Zweitaktfans und für Leichtbaufetischisten gleichermaßen: 76 PS aus rund 250 Kubik bei nur 120 Kilogramm Fahrzeuggewicht. Mit viel Aluminium, Carbon und Edel-Komponenten für angemessene 28.000 Britische Pfund, umgerechnet circa 32.000 Euro. Leider ohne Straßenzulassung in der Europäischen Union.