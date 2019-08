Initiative gegen Motorradlärm in der Eifel Kampagne „Silent Rider“

In der Eifel haben acht Städte und Gemeinden gemeinsam die Kampage „Silent Rider“ gegen Motorradlärm auf den Weg gebracht. Motorradfahrer sind in der Eifel herzlich willkommen, Krachmacher aber unerwünscht.

Lärm macht krank – auch der, der von Motorrädern ausgeht. Die Bürgermeister der Nationalparkregion Eifel stellen allerdings klar, dass sich die Kampagne „Silent Rider“ gezielt gegen die „schwarzen Schafe“ unter den Motorradfahrern richtet. „Die Eifel und alle anderen betroffenen Regionen begrüßen ausdrücklich alle, die mit ihren Motorrädern einen Ausflug in unsere Regionen machen“, so Bürgermeister Karl-Heinz Hermanns aus Simmerath. Zu den weiteren Gemeinden gehören Heimbach, Hürtgenwald, Nettersheim, Nideggen, Schleiden und Bad Münstereifel. Auch der Bundesverband der Motorradfahrer (BDVM) unterstützt die Initative.

Ausweitung auf andere Regionen denkbar

„Gemeinsam mit dem Bundesverband der Motorradfahrer treten wir dafür ein, dass diejenigen stärker sanktioniert werden, die durch Manipulationen und verbotene Fahrweise für unnötige Lärmbelästigungen verantwortlich sind und damit den Ruf aller Motorradfahrer beschädigen!“, so Hermanns weiter. Aufgestellt wurde auch ein Forderungskatalog, der unter anderem schärfere rechtliche Rahmenbedingungen für die Geräuschentwicklung von Motorrädern, eine Halterhaftung, höhere Strafen für Manipulationen an der Abgasanlage sowie eine zusätzliche Information darüber, wer der Fahrer des Motorrads ist – am Helm oder an der Front des Fahrzeugs.

Gestartet werden soll die Kampagne im Frühjahr 2020. Man brauche die Zeit um die Kampagne gründlich vorzubereiten. Zudem soll die Kampagne auch auf andere Regionen ausgeweitet werden, falls dort Interesse an einer Teinahme besteht. Bei einem ersten Treffen waren auch Vertreter der Regionen Bergisches Land, Rhön, Odenwald, Sauerland, Südhessen und Südschwarzwald vertreten.