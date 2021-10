EuroNCAP-Crashtests Motorräder stärker berücksichtigen

Euro NCAP (steht für European New Car Assessment Programme) ist ein Zusammenschluss europäischer Verkehrsministerien, Automobilclubs und Versicherungsverbände mit Sitz in Brüssel. Im Rahmen von regelmäßigen Crashtests werden neue Autos und deren Assistenzsysteme getestet. Darunter befinden sich auch Notbremssysteme, die auf Fußgänger und Fahrradfahrer reagieren, oder adaptive Tempomaten mit Annäherungserkennung. Motorräder standen bei diesen Tests bislang nicht im Fokus.

Motorrad-Szenarien integrieren

Das soll sich ab 2023 ändern, denn dann sollen in die Testprotokolle auch Motorrad-Szenarien integriert werden. Entsprechende Vorgaben hat EuroNCAP bereits im Juni 2021 in seinen neuen Testprotokollen veröffentlicht. Geprüft werden dann die Annäherung des Autos an ein stehendes Motorrad, die Annäherung an ein Motorrad, das mit 50 km/h unterwegs ist sowie zu Gegenverkehrsbegegnungen beim Abbiegen auf gerader Straße und im Kreuzungsbereich.

EuroNCAP

Ebenfalls eingeplant sind Testszenarien, die typische Überholvorgänge auch mit Spurwechseln nachstellen.

EuroNCAP

Insgesamt will EuroNCAP mit den verschärften Testkriterien die Autobauer dazu bringen, dass deren Assistenzsysteme Motorräder in verschiedenen Fahrzuständen besser erkennen. Bislang werden motorisierte Zweiräder auf Grund ihrer Geschwindigkeit nur unzureichend oder gar nicht erkannt. Entsprechend reagieren die Sicherheitssysteme der Autos auch nur unzureichend oder gar nicht.

Um die Unfallzahlen weiter zu senken und die Verkehrssicherheit weiter zu erhöhen sollen die Assistenzsystem sensibler agieren. In der Autobranche sind die EuroNCAP-Crashtests zwar keine Pflicht, die Sterne-Bewertungen aber ein wichtiges Marketinginstrument. Mit den neuen Kriterien wird das Erreichen der Fünf-Sterne-Maximalwertung schwieriger, entsprechend dürften sich die Autohersteller ins Zeug legen, um ihre Systeme nachzubessern.

Zeitgleich rüsten auch die Motorradhersteller ihre Produkte immer stärker mit Assistenz- und Radar-Systemen aus, um die Unfallzahlen zu senken.

Umfrage Was halten Sie von Assistenzsystemen am Motorrad? 1715 Mal abgestimmt Alles, was die Sicherheit erhöht ist willkommen. Die haben am Motorrad nichts verloren. mehr lesen

Fazit

EuroNCAP will bei den Autocrashtest-Szenarien künftig auch stärker motorisierte Zweiräder als Unfallgegner thematisieren. In Folge sollen die Assistenzsysteme der Autos besser werden und die Unfallzahlen weiter sinken. Ein Plan, bei dem es nur Gewinner geben kann.