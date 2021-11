Honda Mobile Power Pack e Japaner starten Batterietauschsystem in Indien

Der taiwanesische Gogoro-Konzern macht es in vielen Teilen Asiens bereits vor, jetzt zieht auch Honda mit seinem Batterietauschsystem auf dem Subkontinent Indien nach.Wie die Japaner jetzt ankündigen, will man im ersten Halbjahr 2022 in Indien mit einem Batterie-Sharing-Service für elektrische Dreiradtaxis starten. Die sogenannten Rikschas nutzen die neuen trag- und austauschbaren Batterien vom Typ Honda Mobile Power Pack Exchanger e: (MPP e:).

Keine eigenen Rikschas

Honda will aber keine eigenen Elektro-Rikschas bauen. Man will auf lokale Hersteller zugehen und diesen helfen, die Fahrzeuge auf das Honda-Batterietauschsystem umzurüsten. Honda zielt dabei vor allem auf die Rikscha-Modelle die derzeit noch mit CNG betrieben werden. Spätestens ab April 2023 dürfen in Indien nur noch rein elektrisch angetriebene Rikschas genutzt werden, so sehen das Pläne der Regierung vor.

Um den künftigen Nutzern ausreichend Batterien zur Verfügung stellen zu können hat Honda eine lokale Tochtergesellschaft gegründet, die das Batterie-Wechsel-Geschäft betreiben und die dazu notwendige Infrastruktur aufbauen soll. Zum Start will man sich auf ausgewählte Städte beschränken, später soll der Dienst dann auch auf größere Gebiete ausgerollt werden.

Im Hinblick auf dieses neue Geschäft hatte Honda bereits im Februar 2021 einen Test mit 30 elektrischen Rikscha-Taxis gestartet, die insgesamt mehr als 200.000 km zurückgelegt haben. Die dabei gewonnenen Erfahrungen fließen jetzt in das neue Batterietauschmodell ein.

Fazit

Indien hat sich selbst den Wandel zur Elektromobilität verordnet. Honda versucht mit seinem Batterietauschsystem daran zu partizipieren.