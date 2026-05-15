KTM-Mutter verdoppelt Absatz: Starke Quartalszahlen der Bajaj Mobility AG

Mattighofen, 13. Mai 2026 – Die Bajaj Mobility AG meldet für das erste Quartal 2026 eine deutliche operative Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr. Der Absatz der Marken KTM, Husqvarna und GasGas wuchs kräftig. Gleichzeitig zeigen, nach offiziellen Angaben des Unternehmens, Restrukturierungsmaßnahmen Wirkung und spiegeln sich in den zentralen Kennzahlen wider.

1. Quartal 2026: Umsatz, Absatz, Ergebnis Im Zwischenbericht hebt die Bajaj Mobility AG ein starkes Umsatzwachstum und den deutlichen Anstieg des Motorradabsatzes hervor. Das EBITDA fiel positiv aus, während das EBIT zwar verbessert, aber weiterhin negativ blieb.

Übersicht Q1/2026:

Konzernumsatz: 331,3 Mio. Euro (+70,2 % vs. Q1/2025)

Motorradabsatz (KTM/Husqvarna/GasGas): 40.332 Einheiten (+125,1 %)

Motorradumsatz: 272,4 Mio. Euro (+151,6 %)

EBITDA: +5,5 Mio. Euro (Q1/2025: -55,8 Mio. Euro)

EBIT: -26,1 Mio. Euro (Q1/2025: -91,6 Mio. Euro) – Verbesserung um 65,5 Mio. Euro

Eigenkapital (31. März 2026): 350,7 Mio. Euro

Eigenkapitalquote: 22,2 % In den Umsatzerlösen des ersten Quartals sind 1,0 Millionen Euro aus dem Abverkauf von Restbeständen des Fahrradsegments enthalten (Q1/2025: 26,8 Millionen Euro).

Restrukturierung: Fokus auf Motorräder und Lagerabbau Die Bajaj Mobility AG führt das Wachstum auf die hohe Nachfrage nach Motorrädern der Marken KTM, Husqvarna und GasGas sowie auf die fortgesetzte Restrukturierung zurück. Das Unternehmen konzentriert sich stärker auf das Motorradgeschäft und reduzierte organisatorische Komplexität, was die Kosten nachhaltig senkte. Zudem baute Bajaj Mobility die weltweiten Lagerbestände weiter konsequent ab.

Refinanzierung der KTM AG über 550 Millionen Euro Ein zentraler Meilenstein im ersten Quartal 2026 war die Refinanzierung der KTM AG. Im Februar 2026 schloss das Unternehmen einen unbesicherten Kredit über 550 Millionen Euro ab. Das internationale Bankenkonsortium – bestehend aus J.P. Morgan SE, HSBC, DBS Bank Limited und MUFG Bank Ltd. – gewährte den Kredit mit einer Laufzeit von 5 Jahren. Damit tilgte Bajaj Mobility den Restrukturierungskredit der Bajaj Auto International Holdings B.V. in Höhe von rund 473 Millionen Euro vollständig. CFO Petra Preining betonte, der gestiegene Motorradumsatz und das positive EBITDA zeigten die Erfolge der Neuausrichtung. Die Refinanzierung stärke zudem die finanzielle Stabilität.

EBITDA & EBITEBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization): Ergebnis vor Zinsen, Steuern sowie Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte. Es zeigt vereinfacht die operative Ertragskraft ohne Finanzierung, Steuern und Abschreibungseffekte.



EBIT (Earnings Before Interest and Taxes): Ergebnis vor Zinsen und Steuern, aber nach Abschreibungen. Es bildet damit das operative Ergebnis inklusive der laufenden Wertminderungen/Abnutzung von Anlagen und immateriellen Werten ab.



Unterschied: Vom EBITDA zum EBIT werden die Abschreibungen abgezogen. Dadurch ist das EBIT in der Regel niedriger (oder stärker negativ) als das EBITDA. Personalabbau bei KTM und neue Vertriebspositionen Im Rahmen der Restrukturierung leitete das Unternehmen weitere Maßnahmen zur Straffung der Organisation ein. Im ersten Quartal begann der Abbau von 500 Stellen, der vor allem Angestellte und das mittlere Management betrifft. Der Prozess soll bis zum dritten Quartal 2026 abgeschlossen sein, in Abstimmung mit Betriebsrat und Sozialpartnern.

Parallel dazu gab es Veränderungen im Management der KTM AG:

Stephan Reiff übernahm am 1. April 2026 die Position des Chief Commercial Officer (Leitung Marketing und Vertrieb).

Klaus Allisat wurde am 4. Mai 2026 Vice President Sales Europe.

Johann von Balluseck trat am 4. Mai 2026 die Position des Vice President Sales Rest of World an. Alle drei Neuzugänge im Top-Management kommen übrigens von BMW Motorrad.

Motorsport: Erfolgreicher Saisonauftakt 2026 Auch im Motorsport konnte Bajaj Mobility Erfolge verbuchen:

Rallye Dakar 2026: Luciano Benavides gewann mit Red Bull KTM Factory Racing – der 21. Dakar-Titel für KTM.

Super Enduro: Billy Bolt wurde zum sechsten Mal in Folge Weltmeister für Husqvarna Factory Racing.

MXGP: Lucas Coenen führt die MXGP-Weltmeisterschaft an.

MX2: Simon Längenfelder und Sacha Coenen liegen in der MX2-Meisterschaft in Führung. Ausblick 2026 für KTM, Husqvarna und GasGas Für das Geschäftsjahr 2026 plant die Bajaj Mobility AG, die Restrukturierung fortzusetzen und die Profitabilität zu steigern. Im Fokus stehen Effizienzgewinne und eine gezielte Steuerung des Produkt- und Projektportfolios. CEO Gottfried Neumeister erklärte, das erste Quartal markiere einen Wendepunkt. Nun gelte es, die Effizienz weiter zu erhöhen und die Profitabilität langfristig zu sichern.